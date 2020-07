Zidane, “cansado” de acusaciones

Bilbao – Zinedine Zidane fue cuestionado sobre la incidencia del VAR en el partido y sobre las acusaciones relacionadas con un hipotético trato de favor al conjunto blanco, ante lo que el francés clamó que "estoy cansado, porque siempre hablamos de lo mismo y parece que ganamos los partidos solo por los árbitros, cuando no es así". "Hay que respetar al Real Madrid y a nuestros jugadores, pero esto no va a cambiar y si el árbitro ha ido a ver la jugada de nuestro penalti a favor y lo ha pitado es porque lo ha habido. No hablé con Sergio Ramos sobre su jugada y tampoco con Marcelo sobre la suya, pero hay personas en el campo para juzgar todo y hay que respetarles también", finalizó Zidane.