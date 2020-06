Garitano avisa: "El Mallorca se lo juega todo en San Mamés"

El entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, reparó este viernes en la dificultad que entrañará la visita del Mallorca porque en este tramo de la temporada "nadie gana fácil, ni siquiera el Madrid o el Barça" y el equipo bermellón, ubicado en zona de descenso, "se juega todo" el sábado en San Mamés.

"El otro día plantó cara al Madrid y tendremos que dar una buena versión porque, si no, no ganaremos, seguro. En estas últimas jornadas todo se iguala porque los de abajo tienen mucha necesidad. Sería muy importante ganar para acercarnos a los puestos de arriba", señaló el técnico en la rueda de prensa telemática previa al encuentro.

Garitano no dio pistas sobre el once que alineará en esta cita aunque sí aclaró que recuperará a Ibai Gómez, baja por una sobrecarga frente al Barça, y que no cree que pueda contar con Beñat Etxeberria, que no estuvo disponible para ese último partido también por problemas musculares.

Por otro lado, aunque se espera que para mañana recupere en la alineación a titulares habituales como Ander Capa, Yuri Berchiche, Iñigo Martínez, Dani García, Raúl García o Iker Muniain que no saltaron de inicio al Camp Nou, el técnico se mostró muy satisfecho del rendimiento que dieron el pasado martes los menos habituales.

Es difícil que futbolistas que llevan tiempo sin jugar puedan ofrecer el nivel que dieron. Son unos fenómenos y en ese aspecto tenemos una plantilla de diez. Los que tienen menos minutos nos dan la vida y en ese sentido estoy encantado con ellos. Tenemos a todo el mundo preparado y vamos a necesitar a todos", destacó.

En ese grupo, el técnico vizcaino incluye también a Mikel San José y Beñat, los dos jugadores que acaban su contrato el próximo 30 de junio. "Cuento todos los días con todos los jugadores y hasta que el club no me diga nada yo hago siempre valoraciones deportivas. Ellos son dos jugadores más y cuento con todos pensando en el partido de mañana, que es lo que nos preocupa ahora mismo", explicó.

Sobre su visión general de LaLiga tras las cuatro primeras jornadas posteriores al parón, Garitano comentó que ve "más igualdad que nunca" en la competición y que, a pesar de que "los de arriba casi siempre acaban ganando por la calidad individual o lo largo de sus plantillas", no ve "a un equipo superior o que esté mejor".

"Hay equipos que antes ganaban como Getafe o Real que ahora no lo hacen, pero no les veo peor que antes. Son pequeños detalles. También el Villarreal ha ganado más que antes, pero, por ejemplo, contra el Mallorca pudo haber perdido", dijo.

Por último, Garitano señaló que todavía no han decidido la posible disponibilidad para disputar con el Bilbao Athletic el 'playoff' de ascenso a LaLiga SmartBank de los canteranos "en dinámica del primer equipo", como Oihan Sancet, Unai Vencedor, Daniel Vivian, Jokin Ezkieta y Gorka Guruzeta.

"Tenemos una comunicación muy fluida con Joseba (Etxeberria). Mi idea es facilitar todo lo posible al Bilbao Athletic y estaré a su disposición de lo que necesite cuando llegue el momento para que pelee por el ascenso. Veremos también nuestra marcha de aquí al final. Todavía quedan muchas semanas", explicó.

Según deparó el sorteo celebrado el jueves en Marbella, el filial rojiblanco jugará la primera eliminatoria frente al Badajoz el 18 de julio en el Nuevo Mirador de Algeciras.