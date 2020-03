Garitano: "El equipo este tiene dos cojones"

El entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, destacó el carácter de sus jugadores tras conseguir la clasificación para la final de la Copa y aseguró que tienen "dos cojones" y sacan "de donde no hay" cuando peor se habían puesto las cosas para el conjunto vasco.

El Athletic cayó 2-1 en Los Cármenes, pero certificó su billete a la final por el 1-0 de la ida. El técnico de los 'leones' no dudó en admitir que les pesó la responsabilidad. "No hemos sido nosotros mismos hoy, no hemos podido, hemos jugado demasiado responsabilizados", indicó Garitano.

"Veníamos a Granada con un resultado a favor que debió ser más amplio en la ida, es cierto que nos costó ser nosotros mismos. Hasta que nos metieron el segundo gol -que ya lo teníamos todo perdido- no nos hemos soltado más. Ellos tenían todo para ganar y nosotros todo para perder. Nos ha costado muchísimo por la responsabilidad que tenían los jugadores", añadió el preparador del Athletic.

"Este equipo tiene dos cojones, saca de donde no hay, tiene mucho mérito después de todo lo que hemos pasado en la Copa", añadió en relación a las eliminatorias ante Elche y Tenerife, resueltas en los penaltis, o incluso a la victoria por la mínima frente al FC Barcelona.

"Cuando peor hemos estado, el equipo ha dado la cara, nunca bajó la cabeza y siguió hasta el final, como siempre. Esto en el fútbol es mucho. Y no ha sido fácil porque enfrente estaba el Granada, un equipo que ahora mismo está por delante de nosotros en Liga", recordó.

Por último, preguntado por el rival en la final: la Real Sociedad, el entrenador del Athletic reconoció la superioridad de los 'txuri urdines'. "Ahora mismo es superior, pero no somos fáciles de pelar, tiene grandes jugadores y están muy bien", dijo sobre el conjunto donostiarra.