La CE pide a Apple y Telegram que firmen las normas contra la desinformación

La Comisión Europea celebró este jueves la entrada en vigor del nuevo código de buenas prácticas que ha acordado con Google, Meta, Twitter, Microsoft y TikTok para combatir la desinformación en internet, pero animó a que empresas como Apple o la plataforma de mensajería Telegram también lo firmen.

"Cuántos más seamos, mejor", dijo la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, en la rueda de prensa en la que anunció las nuevas reglas.

No obstante, "estamos en una democracia", dijo, "y no tenemos la intención de forzar a nadie, pero me gustaría ver que todo el mundo ve que esté código de buenas prácticas es una herramienta práctica y útil".

En la misma línea se expresó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, que se mostró optimista en que Apple acabe firmando el documento, de la misma forma que ha acabado accediendo a que sus dispositivos sean compatibles con el cargador único de tipo USB-C que la UE acordó la semana pasada.



Nuevas medidas y nuevas herramientas

El documento es una revisión de las normas voluntarias que Bruselas impulsó en 2018 para combatir la desinformación en internet, que se refuerza con nuevas medidas, como garantizar que los difusores de noticias falsas no se beneficiarán de los ingresos publicitarios en la red.

También se promueve que los encargados de verificar la información que se publica en internet reciban un sueldo digno por su trabajo y que los académicos que investigan el fenómeno de las noticias falsas tengan un mejor acceso a los datos de las plataformas digitales.

Además, se da a los usuarios nuevas herramientas para que puedan detectar la desinformación en la red e identificar los anuncios de marketing político en internet, informando de quiénes son los responsables de este tipo de publicidad y cuánto han cobrado por ello.

En total, lo han firmado 30 entidades, no solo la mayoría de las grandes plataformas digitales, sino organizaciones de la sociedad civil, empresas de publicidad en línea o investigadores.

Se trata "un poderoso paquete de nuevas medidas, que llega en un momento en el que Rusia está utilizando la desinformación como arma en su agresión militar contra Ucrania, y también en un momento en que vemos ataques contra la democracia", dijo Jourová.

"Vivimos en un mundo de desinformación"

Según la vicepresidenta comunitaria "vivimos en un mundo de desinformación" en el que la invasión rusa a Ucrania "es solo el último recordatorio" de este fenómeno, al que añadió otros acontecimientos como el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero del año pasado.

Breton reconoció que la promoción de un código de buenas prácticas es una medida "sensible" porque "afecta a los valores fundamentales, en particular a la libertad de expresión", pero al mismo tiempo, dijo que "Europa es el primer continente democrático del planeta", con 455 millones de habitantes, lo que supone "un honor, una obligación, una responsabilidad".

Las nuevas normas de autoregulación se empezarán a aplicar antes de que el año que viene entre en vigor en la Unión Europea la ley de servicios digitales, que obliga a las plataformas a eliminar con rapidez el contenido ilegal en internet, siempre que tengan conocimiento de ello.

Contenido ilegal e información falsa

Bruselas, según dijo Jourová, ha querido diferenciar entre la eliminación del contenido ilegal y el de la información falsa, de tal manera que la primera sea obligatoria y la segunda voluntaria, para evitar dar la sensación de que la Comisión Europea censura determinados contenidos.

"Nosotros no decimos qué es la verdad", afirmó la vicepresidenta, que justificó, por otra parte, el cierre de las emisiones de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea como parte de las sanciones contra Rusia.

"En mi opinión, Russia Today y Sputnik no son medios, son simplemente armas del Kremlin", aseguró Jourová.