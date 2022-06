Bruselas inicia el procedimiento para sancionar a Reino Unido por incumplir el Brexit

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles que reactivará un procedimiento de infracción contra el Reino Unido que había sido "congelado" y pondrá en marcha dos expedientes más después de la nueva ley impulsada por el primer ministro británico, Boris Johnson, para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en el acuerdo del Brexit.



El expediente que Bruselas va a reactivar -después de haberlo "congelado" en marzo de 2021- se lanzó en su día porque Londres no estaba aplicando el acuerdo entre las partes en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios.





Press conference by Vice-President @MarosSefcovic on the Protocol on Ireland/Northern Ireland. https://t.co/1x1oWVIKYA