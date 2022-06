Prorrogan un año el uso del certificado COVID para viajar sin restricciones por la UE

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este lunes un acuerdo para prorrogar un año más, hasta junio de 2023, el reglamento que permite a los Estados miembro recurrir al Certificado COVID UE como instrumento para garantizar los viajes sin restricciones de los europeos dentro del espacio comunitario, aunque condicionado a una revisión en diciembre de este año.



La Comisión Europea propuso esta prórroga para evitar que la validez del documento caducara este mes de junio, a las puertas del periodo vacacional, tras constatar que la presencia del coronavirus en los países de la UE sigue siendo alta.





The Council and the European Parliament reached a political agreement on the extension of the regulation establishing the EU digital COVID certificate.



The regulation will be prolonged by one year, until 30 June 2023.



