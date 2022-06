Bruselas defiende una regulación europea para los mercados de criptomonedas

La comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, ha defendido este martes que se regulen los mercados de criptoactivos en la Unión Europea, tras el desplome de la cotización de las divisas digitales registrado en los últimos días.



Durante su intervención en la comisión de Economía y Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo, la comisaria ha puesto en valor el trabajo realizado durante la presidencia francesa sobre criptoactivos y ha defendido la necesidad de "regular estos mercados".





Always good to join @EP_Economics, today for a wide-ranging discussion on topics from banking to crypto, anti-money laundering, capital markets and sanctions.



Thanks to @itinagli and all the Committee members for their engagement. pic.twitter.com/a1Doyo0ai8