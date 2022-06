Von der Leyen regresa a Kiev para reunirse con Zelenski

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha regresado este sábado a la capital de Ucrania, Kiev, en una nueva visita sin anunciar tras la que protagonizó en abril, a pocos días de que la institución comunitaria emita su opinión sobre la candidatura del país a la adhesión a la Unión Europea.



"Es bueno estar de vuelta en Kiev", ha hecho saber Von der Leyen en su cuenta de Twitter a su llegada a la capital, donde espera "hacer balance" con el presidente del país, Volodimir Zelenski, "del trabajo conjunto que hace falta para la reconstrucción del país", así como "el progreso realizado por Ucrania en su camino europeo".





???? Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



