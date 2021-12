La derecha francesa elige a Valérie Pécresse como candidata a las elecciones presidenciales

El conservador partido de Los Republicanos ha elegido este sábado a Valérie Pécresse como su candidata a disputar la Presidencia de Francia al actual mandatario, Emmanuel Macron, el año que viene.

Pécresse, de 54 años, es la presidenta de la región de la Isla de Francia, conocida también como la "región parisina", que circunda a la capital y es más poblada del país. Su postulación ha obtenido un 61 por ciento de los votos en la última ronda de las primarias y ha superado ampliamente al 39 por ciento obtenido por el diputado Eric Ciotti, más cercano a posturas ultraconservadoras.

"¡Tengo buenas noticias, la derecha republicana ha vuelto!", declaró Pécresse tras conocer su victoria en un discurso donde avanzó las líneas maestras de su campaña: "Autoridad, libertad, dignidad".

"Daré todo por la victoria y no me temblará la mano contra los enemigos de la República. Hoy empieza todo", ha asegurado antes de dirigir un mensaje a la ultraderecha representada por Eric Zemmour y Marine Le Pen: "Los comerciantes del miedo nunca son eficaces. Pasaremos la página de Macron sin romper los libros de Historia. No hace falta recurrir al insulto para convencer".

Más de un 80 por ciento de los 140.000 militantes de Los Republicanos han participado en esta votación, el principio de una difícil ruta hacia la victoria para el partido.

No en vano, los sondeos publicados recientemente sitúan a Los Republicanos fuera de la segunda vuelta de los próximos comicios, incluso con Bertrand, que 'a priori' era el precandidato con más opciones. Macron y Le Pen, líder de Agrupación Nacional figuran en los dos primeros puestos, seguidos por Zemmour.