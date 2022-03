Crimen de Zabala: La víctima recibió cinco disparos, tres de ellos mortales en el cráneo

Los médicos forenses que realizaron la autopsia de D.G., que falleció el 24 de octubre de 2019 en el barrio bilbaino de Zabala por un disparo efectuado presuntamente por J.D., a quien se juzga por estos hechos en la Audiencia Provincial de Bizkaia junto a su padre, L.D. y otros tres familiares, han declarado que la víctima recibió "hasta cinco impactos de las nueve posibles postas del cartucho", tres de los cuales le entraron por la parte posterior del cráneo, tras rozar la espalda, todos ellos "mortales".

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha celebrado este miércoles una nueva jornada del juicio con jurado contra un padre y un hijo, que contaban con 70 y 38 años en el momento de los hechos, acusados de matar a tiros, el 24 de octubre de 2019, a un varón, de 45 años, en la calle Zabala de Bilbao. En el proceso también están acusadas de complicidad otras tres personas, dos hombres y una mujer, familia de los dos encausados principales.

En la sesión de hoy, se han presentado las pruebas periciales forenses, con las declaraciones de los médicos forenses que realizaron el levantamiento del cuerpo y la autopsia posterior, los que realizaron analíticas de sangre y orina a la víctima y la que elaboró el informe de imputabilidad de los dos principales acusados.

Los médicos forenses que realizaron la autopsia han indicado que la víctima presentaba dos "erosiones profundas" que le produjeron "pérdida de tejido superficial de la piel" y "tres orificios de entrada a nivel del cráneo, uno detrás de la oreja izquierda y otros dos detrás de la oreja derecha".

De esta forma, los expertos compatibilizan dos de los orificios de entrada en el cráneo con las muestras de roce de la espalda. "La impresión que da es que tienen una cierta continuidad y que son proyectiles que, tras rozar la espalda, entran en cráneo", han precisado.

Además, han explicado que la víctima presentaba una herida en el hombro de derecho, "más profunda que las de la espalda", y otra "en la parte de arriba de la oreja izquierda", que los forenses atribuyen a "los proyectiles del disparo".

También han precisado que los restos encontrados dentro del cuerpo "puedan corresponder con un disparo único" en el cual el proyectil es "un cartucho cargado con postas, habitualmente con nueve fragmentos metálicos diferentes que, a medida que se van alejando del arma, se dispersan y provocan lesiones diferentes".

En ese sentido, han explicado que en el cuerpo de la víctima se encontraron "hasta cinco impactos de las nueve posibles postas del cartucho".

Los forenses han indicado que los tres impactos del cráneo causaron "hemorragia por el paso del proyectil y una destrucción de tejidos cerebrales, que es lo que provoca la muerte". "Es una munición muy letal y cualquier lesión en la cabeza se podría considerar mortal", han asegurado.

DISPARÓ POR LA ESPALDA



Tras precisar que todos los proyectiles "entraron por detrás del cuerpo", por lo que la víctima se encontraba de espaldas al tirador, han confirmado que el fallecido estaba "inclinado" hacia delante, "doblado por la cintura", lo que provocó que "el proyectil, al pasar, le roza la espalda acabando entrando en el cráneo". Esta postura, han dicho, es compatible con que la víctima corriera calle arriba y hiciera "gesto de defensa".

En cuanto a la distancia del tirador respecto a la víctima, los expertos han calculado, teniendo en cuenta "como se separan las postas desde la punta del arma", que se encontraría a siete o diez metros y han reiterado que, "considerando un cartucho con nueve postas, un disparo único es compatible" con todas las heridas que presentaba el cuerpo.

Asimismo, el fallecido tenía unas lesiones en el plano anterior del cuerpo, en concreto, "lesiones faciales contusas en la cara, dorso de la nariz, en la región interciliar, en el labio superior con afectación de la mucosa anterior, y en la rodilla y muñeca derecha", que los forenses consideran propias de "una caída acelerada", debido a que "con el impulso de los proyectiles se ve desplazado hacia delante, sin ningún mecanismo de defensa, sin poner las manos para evitar el golpe y sufre un traumatismo en la parte anterior".

Por parte, la perito del Servicio de Química, Toxicología y Análisis Clínico que realizó análisis de sangre y orina del fallecido ha confirmado que el fallecido se encontraba en tratamiento de deshabituación de opiáceos y que, en el momento de los hechos, "estaba bajo la influencia, porque se observa la presencia de cocaína en sangre".

También ha prestado testimonio la perito forense que emitió los dos informes de imputabilidad de los dos principales acusados J.D. y su padre L.D. En el caso del padre, la experta considera que tiene "una ideación sobrevalorada por sus creencias muy comunes en la cultura gitana, como leyes e ideas machistas, y con un componente religioso muy importante, interviniendo o disminuyendo sus facultades intelectivas y volitivas en grado ligero".

Estas "creencias", que mantienen "con gran firmeza" y que son consideradas "anormales" para parte de la población, le están creando un "malestar" al no poder afrontar la realidad de forma "adaptativa", ha añadido, para precisar, no obstante, que el acusado entiende que lo que va a hacer "no está bien".

"UNA HISTORIA DIFÍCIL"



En cuanto a J.D., ha indicado que, al igual que su progenitor, también presenta "una ideación sobrevalorada por sus creencias" en base a un componente "religioso, cultural y de personalidad" que disminuye sus facultades intelectivas y volitivas en "grado ligero alto", tiene "un cierto deterioro en el funcionamiento de la personalidad" y presenta una "historia difícil", con "acoso en la infancia" por el que recibió tratamiento psicológico.

La experta ha definido al acusado como una persona "con muchos complejos, con una autoestima baja, que vive muy intensamente los rechazados de las mujeres y con un funcionamiento intelectual justito".Según ha apuntado, J.D., que en el momento de los hechos tomaba "ansiolíticos y antidepresivos", presenta "un funcionamiento carencial" que, "en ningún caso, anula su capacidad de comprensión y decisión".

Por otro lado, con las circunstancias que ha observado en ambos acusados, ha afirmado que, "desde el punto de vista mental, no se les debería dar" permiso de armas "a ninguno de los dos". También cree que J.D. puede responsabilizarse de la custodia de su hija, "con el apoyo de sus familiares".

Por último, ha declarado el médico que el 11 de noviembre de 2019, dos semanas después de ocurrir los hechos que se juzgan, trató al hermano de la víctima que, en el lugar del suceso fue atendido de un ataque de ansiedad por los sanitarios de la ambulancia, sin que el informe hiciera referencia a "herida por punzón".

Según ha declarado, el hermano de la víctima le refirió unas lesiones producidas por un punzón y en la revisión médica él apreció una marca cicatrizal en el brazo izquierdo "compatible con lo referido".

La Fiscalía reclama penas de 24 años de prisión para los dos principales encausados por sendos delitos de asesinato con alevosía y asesinato en grado de tentativa, así como indemnizaciones de 90.000 euros para la viuda y de 180.000 euros para los hijos del fallecido.

Por su parte, las acusaciones particulares, que representan a la viuda e hijas, solicita prisión permanente revisable para el acusado de realizar los disparos, y 20 años de prisión para su padre por asesinato con alevosía y asesinato en grado de tentativa.