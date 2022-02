La madre del fallecido en Zabala: "Mi hijo no fue a pelear, sino a poner paz y arreglar las cosas"

La madre de David G., que falleció el 24 de octubre de 2019 en el barrio bilbaino de Zabala por un disparo efectuado presuntamente por J.D., a quien se juzga por estos hechos en la Audiencia Provincial de Bizkaia junto a su padre, L.D. y otros tres familiares, ha declarado este lunes que su hijo "no fue a pelear", sino que acudió a la vivienda de los encausados a "poner paz", para que "no se pelearan más" y a "arreglar las cosas".

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha celebrado este lunes una nueva jornada del juicio con jurado contra un padre y un hijo, que contaban con 70 y 38 años en el momento de los hechos, acusados de matar a tiros, el 24 de octubre de 2019, a un hombre, de 45 años, en la calle Zabala de Bilbao. En el proceso también están acusadas de complicidad otras tres personas, dos hombres y una mujer, familia de los dos encausados principales.

La Fiscalía reclama penas de 24 años de prisión para los dos principales encausados por sendos delitos de asesinato con alevosía y asesinato en grado de tentativa, así como indemnizaciones de 90.000 euros para la viuda y de 180.000 euros para los hijos del fallecido.

Por su parte, las acusaciones particulares, que representan a la viuda e hijas, solicita prisión permanente revisable para el acusado de realizar los disparos, y 20 años de prisión para su padre por asesinato con alevosía y asesinato en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al 24 de octubre de 2019, cuando el menor de los dos principales acusados, J.D., mantuvo a primera hora de la mañana un enfrentamiento en un salón de juegos con el hermano del fallecido, D.G., al que agredió con un objeto punzante en el brazo. El origen de la disputa se encontraría en la relación sentimental que D.G. mantenía con la exmujer del principal procesado.





TESTIMONIOS



Según los testimonios recogidos durante el juicio, el hombre herido habría llamado a su hermano David G. y a la mujer de éste, con quienes, horas después, acudió hasta la vivienda de los dos principales acusados, situada en la calle Bruno Mauricio Zabala. A su llegada al lugar, se habría producido un escándalo en el portal, de donde salieron los dos principales acusados armados con escopetas de postas, para las que contarían con licencia.

De este modo, ambos habrían realizado disparos, pero fue el hijo, J.D., quien perpetró el disparo que impactó en la cabeza de la víctima mortal, que sufrió una hemorragia cerebral y falleció en el lugar. Al lugar también habrían llegado los otros tres acusados de complicidad -hermano, mujer e hijo del presunto autor del disparo mortal- armados con cachavas, según las declaraciones de testigos.

En la sesión de este lunes han prestado declaración la mujer y madre de los dos encausados principales, J.D. y L.D, la madre de D.G y su hermano fallecido, las dos hijas y el hijo del fallecido, así como el presidente de la comunidad de vecinos del inmueble donde se produjeron los hechos.

La madre de David G. ha explicado que su hijo fallecido y ella se dedicaban a la venta en mercadillo, y era "el sustento" de toda su familia, de su mujer, de sus tres hijos y de sus nietos. En ese sentido, ha dicho que, en la actualidad, la situación económica de la familia del fallecido es "muy mala", por lo que tiene que ayudarles ella.

Además, ha asegurado que su otro hijo comenzó la relación con la exmujer del principal acusado cuando ya hacía "por lo menos dos años" que se había separado por "malos tratos" y que durante un tiempo se marcharon de Bilbao. Según ha declarado, el principal acusado "amenazaba" a su hijo D.G. con que le "iba a matar cada vez que le veía".

Por otro lado, ha afirmado que su hijo fallecido, cuando acudió con su mujer y su hermano D.G. a la casa de los principales acusados el día de los hechos, "no fue a pelear, solo marchó a poner paz, fue a que no se pelearan más".

La madre de David G. ha dicho que su hijo era "muy formal, no quería que se pegara nadie y decía que había que arreglar las cosas", en referencia a la situación de su hermano por su relación con la exmujer de J.D.

Por último, ha pedido para los acusados "la condena más grande que hay" para que "no vuelvan a matar a nadie", porque a su familia le han "destrozado la vida".

Por su parte, la esposa y madre de los dos principales encausados ha declarado que era el hermano del fallecido el que "le corría con una navaja" a su hijo J.D., que "no quería hacer nada". Precisamente, en relación con el incidente ocurrido en el salón de juegos, ha relatado que, según le contó su hijo, fue D.G. el que "le corrió con una navaja" a su hijo, pero que no le dieron "importancia" porque "siempre estaban así". Por ello, cuando estaban comiendo y su hijo recibió una llamada reclamándole que bajara a la calle y amenazando con "matarle", siguieron sin darle "importancia".

Tras explicar que no se "enteró" cuando su marido y su hijo bajaron a la calle, ni vio si llevaban las escopetas, ni escuchó los disparos, aunque sí oyó como "gritaban mucho", ha afirmado que "es verdad" que fue su hijo el que disparó, porque cuando volvió a subir se lo dijo. "Madre, le he tenido que matar, no quería matarle pero ha tenido que ser a fuerza, no le he querido matar para nada", ha explicado que le dijo su hijo, para asegurar que su marido "no disparó en ningún momento".