Niegan que la mascarilla afecte al aprendizaje

El Consejo General de Colegios de Logopedas ha pedido prudencia a la hora de vincular la mascarilla con problemas en el desarrollo del habla en niños menores de 4 años porque, a día de hoy, no hay evidencia científica de que el uso del cubrebocas por parte de los adultos cause retraso del lenguaje entre los pequeños. Uno de los temores de algunos padres es que las mascarillas, muy presentes aún en guarderías, colegios y entornos de la vida de los más pequeños, puedan alterar el proceso de aprendizaje, también en lo relativo al habla. El grupo hospitalario HM aseguró esta semana que desde mayo de 2020 han observado un aumento del 20% de las primeras consultas por problemas en el desarrollo del habla en niños. Sin embargo, fuentes del Consejo General del Colegio de Logopedas de España consultadas han asegurado que no existe evidencia científica entre los estudios más recientes de que la mascarilla esté afectando el desarrollo del lenguaje, por lo que ven poco prudente hacer esta relación.