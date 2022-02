Ikertzaileen Europako Gauean parte hartuko du Euskal Herriko Unibertsitateak

Urtero bezala, Euskal Herriko Unibertsitateak parte hartuko du aurten ere irailaren 30ean ospatuko den Ikertzaileen Europako Gauarekin.

Ekitaldia batera egingo da Espainiako 13 hiritan, proiektuaz arduratuko den partzuergo baten bidez. Partzuergo hori G-9ko unibertsitateek osatzen dute, kultura zientifikoko eta berrikuntzako unitateen bidez, eta Kantabriako Unibertsitateak koordinatuko du, Europako Batzordeak bi urtez ekitaldi hori garatzeko finantzazioa lortu ondoren.

Proiektua, "Go for the Missions!" Izenekoa. (G9 Missions) Europar Batasuneko ikerketa eta berrikuntzako bost misio europarretan zentratuko da, mundu osoko arazo sozial handiei irtenbideak planteatzeko helburuarekin. Misio horiek dute helburu hurrengoa puntu hauek: minbizia, klima-aldaketara egokitzea (Gizarte-eraldaketa kontutan izanik), ura eta ozeanoak, hiri adimendunak, eta klimatikoki neutroak eta lurzoruaren eta elikagaien osasuna. Horiek guztiek Europako Itun Berdearen, Minbiziaren aurkako Europako Planaren eta Garapen Iraunkorrerako Helburuen (GJH) helburuak lortzen lagunduko dute.

Ekimenak bi urteko iraupena izango du, eta bi ekitaldi nagusiak bilduko ditu: 2022ko irailaren 30ean eta 2023ko irailaren 29an, misioekin lotutako nazioarteko egun garrantzitsuetan bi jardunaldi eta ikastetxeei zuzendutako funtsezko zati bat, metodologia berritzailearekin eta hezkuntza-komunitate osoa inplikatuz. Urtez urte, hainbat kolektibotan izandako eragina aztertzeko azterlan bat egingo da.

NAZIOARTEKO PROIEKTU BAT

Ikertzaileen Europako Gaua kontinenteko 370 hiritan baino gehiagotan ospatzen da, eta Europako Batzordeak finantzatzen du Marie Sklodowska-Curie (MSCA) Ekintzen bidez – Europan karrera zientifikoak sustatzeko ekimena –, eta Horizonte Europan kokatzen da, Europar Batasunaren Ikerketa eta Berrikuntzarako Esparru Programan. Helburu nagusiak dira ikertzaileen figura herritarrei hurbiltzea, haien lana eta gizarteari ekartzen dizkioten onurak ezagut ditzaten, bai eta ikaslearen artean karrera zientifiko bat aukera dadin sustatzea ere, genero-erratzak kenduz.