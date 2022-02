Zupiria sobre no recurrir el fallo sobre el pasaporte covid: "No aporta nada echar más leña al fuego"

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha considerado que "no aporta nada echar más leña al fuego" tras la resolución del TSJPV de no autorizar la prórroga de la exigencia del certificado covid digital y ha instado a hacer "las cosas bien" en los próximos 15 días para conseguir, "entre todos", mejorar la situación de pandemia.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, Zupiria se ha referido a la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza prorrogar la exigencia del pasaporte covid hasta el 13 de febrero en toda la hostelería, eventos, gimnasios, y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de Euskadi, así como su aplicación en hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego y apuestas, tal y como solicitó el Gobierno vasco.

Bingen Zupiria ha señalado que "los tiras y aflojas que puedan existir entre el Gobierno y la Justicia tienen sus cauces para que sean dirimidos" y, en ese sentido, ha considerado que no aporta nada "echar más leña al fuego y no es esa nuestra función".



LLAMAMIENTO A CUMPLIR RESTRICCIONES



Según ha recordado, el pasado viernes "el Gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales, el presidente de Eudel y el delegado del Gobierno en Euskadi adoptaron una serie de decisiones para los próximos 15 días, en la esperanza de que en esos 15 días próximos nos ayuden sobre todo a que descienda el número de contagios que se están produciendo y a que se vacíen hospitales y UCI".

Zupiria ha apuntado que algunas de esas medidas dependen de la capacidad y competencia que tienen Gobierno, diputaciones y ayuntamientos para adoptar esas decisiones y "otras exigían un aval judicial". El TSJPV "ha entendido que no corresponde ese aval, pues ya está, punto", ha dicho, para instar a "hacer las cosas bien en los días que quedan hasta el 13 de febrero y a ver si conseguimos entre todos mejorar esta situación y mirar adelante que es lo que hay que hacer".

SIN SORPRESAS POR LA DECISIÓN DEL TSJPV



Sobre la justificación del TSJPV de que no ha habido una argumentación suficiente por parte del Gobierno vasco, Zupiria ha afirmado que "no es ninguna novedad". Así, tras recordar que el Ejecutivo vasco ha tenido "ocho fallos contrarios a las propuestas" que ha hecho, ha señalado que hay cuestiones que "se han judicializado, cuyo fondo aún no se ha analizado porque no existen sentencias, existen respuestas a unas peticiones concretas o de avales judiciales, o de medidas cautelares, pero el fondo de la cuestión sigue todavía pendiente y ya vamos al segundo año de la pandemia".

En cualquier caso, ha indicado que "tampoco hay ninguna novedad" en el razonamiento del TSJPV y, en su opinión, como responsables del Gobierno vasco, las diputaciones y ayuntamientos, no pueden "limitar" su mirada a lo que está sucediendo en Euskadi porque estamos "en medio de una pandemia mundial", en la que hay "muchísimas contradicciones", y cada país "se está viendo obligado a tomar sus propias decisiones".

"Esa visión general la deberíamos tener todos presentes, con todas las contradicciones que la situación pueda tener", ha afirmado, para asegurar que desde el Gobierno vasco han hecho desde febrero del año pasado "lo que hemos podido para adoptar en cada momento las decisiones que nos han parecido más oportunas, para evitar el mayor número de muertes, de ingresos en UCI y hospitalarios y de contagios", a la vez que han intentado "todo lo posible para mantener al máximo nivel que fuera posible la actividad económica, para no perjudicar al empleo y permitir que la vida social cotidiana fuera lo más normal posible".

Todo ello, ha insistido, "nos ha guiado y en función de esos criterios se han adoptado todas las medidas que se han adoptado y así seguiremos haciéndolo mientras dure esta pandemia".

FALTA DE LEGISLACION CLARA EN EL ESTADO



Zupiria ha señalado que vamos a una situación "nueva, desconocida, como era desconocida la última variante del virus que nos ha pillado por sorpresa a todos" y cada país, continente y comunidad "va a tener que ir adoptando sus medidas para hacer frente esta situación mientras dure esta pandemia".

Tras señalar que "cada país ha tenido que adoptar sus decisiones" y que "algunos tenían un marco jurídico y normativo que les decía cómo podían hacerlo y otros como España no lo tenían", ha recordado que "muchas decisiones políticas no han sido avaladas o han sido cuestionadas por los tribunales de justicia, desde el Tribunal Constitucional hasta el TSJPV", lo que, en su opinión, tiene de fondo que "España no dispone de una normativa clara que indique cómo se tiene que actuar en una situación imprevista" como la pandemia del covid, "que nos ha pillado a todos sin herramientas".