El Gobierno vasco descarta nuevas "restricciones" en los festivos de Navidad

El Gobierno vasco descarta adoptar nuevas "restricciones" los días señalados en rojo de las navidades. Así lo ha avanzado la consejera de Salud Gotzone Sagardui en la comparecencia celebrada tras el Consejo de Gobierno, en la que calificó de "buena noticia" el aval que el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado a la ampliación del pasaporte covid a toda la hostelería y restauración, hospitales, residencias o gimnasios a partir de las 00.00 del miércoles. Pese a estar en el "peor momento de expansión" del virus de toda la pandemia, Euskadi no implantará ningún toque de queda o restringirá la movilidad entre municipios en Navidad, como el año pasado, puesto que estas medidas no tendrían el amparo legal del estado de alarma.

No obstante, la tasa de incidencia acumulada de 964 casos por cada 100.000 habitantes –la más alta desde el inicio de la crisis sanitaria– impone un refuerzo de la responsabilidad individual en las comidas y cenas con familiares y amistades de los próximos días. Como además los datos no apuntan a un "cambio de tendencia", la titular de Salud ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para se mantengan las medidas preventivas ya que, no por conocidas, son las evitan la propagación del virus. En concreto, Sagardui ha pedido que se reduzca todo lo posible el número de relaciones interpersonales, mantener los grupos estables de convivencia, reducir a lo imprescindible la movilidad, evitar encuentros en espacios cerrados y, si es ineludible, garantizar una buena ventilación de los mismos.



UCIS "sensiblemente peor"

Aunque la situación en las UCI también es "sensiblemente" peor que en la antesala de las últimas navidades, hay 92 personas en estado crítico, el Gobierno vasco es consciente que evitar la saturación de la red sanitaria vasca recae en esta fase de la pandemia en "recomendaciones" y no en "restricciones" de obligado cumplimiento. Y es que al decaer el estado de alarma, el Ejecutivo de Gasteiz carece del marco legal para poder imponer medidas como los toques de queda.

Con todo, Sagardui ha dicho "que no estamos en el peor momento de la pandemia" ya que la mayoría de la población está vacunada, a diferencia del año pasado por estas fechas, lo cual no es óbice para dejarse arrastrar por una falsa sensación de seguridad y relajar las medidas preventivas: mascarilla, distancia e higiene de manos. En este sentido, ha vuelto a invitar a quien aún no se han vacunado a que pida una cita, recordando que este colectivo tiene seis veces más probabilidades de acabar hospitalizado y diez veces más en la UCI si contrae el covid-19. "Por tanto, vacúnate", ha añadido



Seis primeros positivos de ómicron

Además, la consejera ha confirmado la presencia en Euskadi de los seis primeros casos de personas infectadas con la variante ómicron, cinco en Bizkaia y otra en Araba. Todos menos uno de los positivos, el de una persona que había regresado recientemente de un viaje, han sido contagios comunitarios. Es decir, que se han contagiado de la variante ómicron en Euskadi. De hecho, "no sería de extrañar" que esta variante se siguiese propagando como lo está haciendo en el resto del mundo. Cabe recordar, que los contactos estrechos de positivos en ómicron deben guardar una cuarentena de diez días.

Por otro lado, esta tarde ya se ha abierto el proceso de cita para la vacunación de los menores de 5 a 11 años que arranca mañana con los de la franja de 9 y 11 años. Por el momento, se desconoce la cifra concreta de solicitudes pero Sagardui espera acabar agotar las 60.000 vacunas infantiles recibidas "lo antes posible", por eso no se descarta que la cita coincida con horario lectivo. Aunque la idea es que no coincida. En esta línea la consejera emplazó a los padres y madres a que "no tengan dudas" sobre si vacunar a sus hijos ya que la vacuna es "la mejor herramienta" contra los contagios.