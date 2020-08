Steilas: "Habrá movilizaciones si no hay recursos suficientes para la escuela pública"

El sindicato mayoritario entre el profesorado en Euskadi, Steilas, ha advertido de que habrá movilizaciones si el Gobierno vasco no presenta un plan específico con dotación y recursos suficientes en la escuela pública para garantizar una vuelta segura a las aulas este septiembre en el marco de la segunda ola de covid-19.



Miembros de esta central se han concentrado este jueves frente a la sede del Ejecutivo en Gasteiz tras una pancarta en la que leía "Publikoan itzulera segurua eta aurrez aurrekoa" para reclamar una vuelta segura y presencial, expresamente en la red pública, porque consideran que esta está "huérfana de apoyos" y su situación es "mucho más angustiosa" que la concertada, que tiene "sus patronales, gerentes y mutuas que les están ayudando en todo esto".





Concentración de STEILAS en Lakua denunciando la pasividad del Departamento de Educación ante el inicio de curso https://t.co/RQCnoMOzq2 — STEILAS sindikatua (@STEILAS_) August 27, 2020

El representante de Steilas Aitor Idigoras ha explicado que el resto de sindicatos ha rechazado llevar a cabo una movilización específica para la red pública y que por ello se han concentrado hoy en solitario.Ha exigido al Ejecutivo que se implique de verdad en lay ha asegurado que por ahora solo tienen un. "No tenemoen los centros y la realidad es que estos se están organizando (para la vuelta a las aulas) con los recursos que tienen y llegan hasta donde pueden", ha censurado.Steilas ha cifrado enpara reforzar las plantillas de los centros educativos públicos de Euskadi para iniciar eltanto para los profesores como para los alumnos. Además reclama bajada deen los centros, entre otras medidas."Todo lo que el Gobierno vasco plantee a partir de ahora llega tarde, mal y sin consensuar, cuando es algo que afecta muy seriamente a las", ha añadido Idigoras, quien ha lamentado que no haya habido "" sobre el inicio del curso con Educación."Si no hay un apoyo especifico de dotación y recursos suficientes para. El resto de sindicatos (ELA, LAB, COO y UGT) tendrá que decidir si apoyan de forma expresa a la escuela pública o lo meten todo en un maremágnum en el que no se sabe qué es qué", ha concluido.Mañana está previsto que se reúna ely que se tomen decisiones sobre la vuelta a las escuelas.