Manifestación en Baiona para denunciar la brutal agresión a un conductor de autobús

Una multitudinaria movilización ha recorrido las calles de Baiona para denunciar la brutal agresión sufrida por el conductor de un autobús. La marcha, secundada por más de 6.000 personas, ha estado encabezada por la esposa y familiares del la víctima, y ha tenido como punto final el hospital en el que se encuentra ingresado el conductor.



Cinco personas fueron detenidas el 6 de julio, horas después de la agresión que ha dejado en muerte cerebral al conductor que se negó a dejar subir en su vehículo a unos jóvenes que no tenían billete ni llevaban mascarilla.



En respuesta a la brutal agresión, los sindicatos de la red de transporte Chronoplus convocaron paros. La víctima de la agresión es un conductor de 58 años de edad y padre de tres hijos.





Ce soir à #Bayonne au milieu d'une foule en blanc pour dire non à l'agression barbare de Philippe Monguillot, conducteur de bus et bayonnais. Grande émotion tout au long de la marche et très grande dignité de son épouse, de ses filles et de ses collègues pic.twitter.com/YCC10Y9Td8