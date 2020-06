"En la misión de Grupo SSI está el compartir conocimiento y dialogar con el sector para robustecernos"

Durante la crisis sanitaria del covid-19, Grupo SSI ha reforzado programas relacionados con la atención a urgencias y emergencias sociales, forales y municipales. Además, su iniciativa SSI Berriketan se ha convertido en un foro abierto para el debate y para análisis futuros

Karmele Acedo, gerente de Grupo SSI, Servicios Sociales Integrados S. Coop., muestra su satisfacción por la propuesta de comunicación SSI Berriketan emprendida durante la crisis sanitaria, en la que han tomado parte personas cercanas al Tercer Sector de Intervención Social y con la que han mantenido el diálogo que forma parte de su modo de entender a una organización cooperativa de carácter social. Tras un descanso en verano, esta iniciativa volverá en septiembre con otras temáticas de actualidad y de interés general.

¿Grupo SSI ha permanecido activo durante el confinamiento, con acciones por la vía telemática?

—Más allá del trabajo telemático que han desarrollado unas áreas muy concretas de Grupo SSI, el 95% de las trabajadoras adscritas a programas y servicios de intervención social hemos mantenido nuestra rutina presencial. Es más, durante esta crisis ha habido programas que se han visto reforzados por la incorporación de nuevas personas, me refiero a aquellos relacionados con la atención a urgencias y emergencias sociales, forales y municipales. La formación, que es otra de las actividades del Grupo, pasadas las tres primeras semanas, se reconvirtió en formación on line, permitiendo a las personas participantes concluir sus formaciones en plazo, para acceder al mercado laboral. Esto último ha sido todo un reto: más de 70 personas fueron capacitadas y/o dotadas de dispositivos para poder seguir con la formación.

Una de las iniciativas más interesantes que han llevado a cabo durante la crisis sanitaria ha sido SSI Berriketan. ¿En qué ha consistido?

—Eran muchas las conversaciones que se estaban manteniendo con personas cercanas a Grupo SSI, y pensamos que esas inquietudes y reflexiones que formaban parte de espacios reducidos podían tener interés para otras personas. Hemos tratado de poner una "mirada covid" en las áreas de interés del Grupo, a través de personas con las que ya manteníamos diálogos previos; y generar debate, reflexión y lanzar apuntes para cuando sea posible hacer un análisis más reposado.

¿Considera que con estas sesiones han hecho una aportación de interés a la sociedad en tiempos de alarma?

—Las personas que nos han acompañado son gestoras, investigadoras, profesoras, consultoras... todas ellas tienen mucho que decir en relación con las temáticas abordadas. Nuestra pretensión era generar debate y lanzar señales de alerta para análisis futuros.

¿Cuáles han sido las temáticas abordadas con profesionales?

—Empezamos hablando de comunidad, y de cómo estaba articulándose para dar respuesta a las necesidades más básicas que emergían al principio de la pandemia. Podríamos decir que las temáticas pretendían responder a la inmediatez con la que iban sucediéndose las noticias. Mirada ética en la gestión de la crisis y el papel de las mujeres en los cuidados, dos titulares que nos han acompañado casi a diario, y que nos atravesaban antes de esta etapa; las empresas cooperativas, el pequeño emprendimiento y las empresas de inserción, respuestas que se han articulado desde el sector económico, en un sentido amplio. La tecnología y la tarea no abordada en la etapa previa al covid-19, la falta de digitalización de las personas mayores como detonante de incomunicaciones e incluso aislamientos; y, por último, la mirada aglutinadora, crítica y experta de la ciudadanía.

¿Destacaría alguna por su especial interés?

—Los diálogos han sido como un cesto de cerezas, cogíamos dos reflexiones y de ellas salían otras y otras más. Personalmente he disfrutado mucho con los análisis tan generosos que han compartido con nosotras: Fernando Fantova, Iñaki Bartolomé, Álvaro Mosquera, José Ezkerra, Carlos Askunze, Marian Díez, Rakel San Sebastián, Belén Varela, Javier Goienetxea, Mikel Gorostizaga, Paco Dehesa, Mª Luisa Mendizabal, Zaloa Pérez, María Silvestre, Mª José Rodrigo y Leire Álvarez de Eulate. Me quedo con la mirada sabia de Mª Luisa Mendizabal y Paco Dehesa.

¿A quién van dirigidos estos diálogos?

—SSI Berriketan es un foro abierto e interactivo que se emite semanalmente en directo desde nuestro canal de YouTube. Las personas que nos han seguido hasta ahora han generado diálogo con las ponentes a través de un chat, y estas respuestas, así como los contenidos abordados durante la hora de duración que tiene la emisión, están a disposición en la página web de Grupo SSI. En general, las personas que nos han acompañado han sido personas cercanas a nuestro sector, el Tercer Sector de Intervención Social, pero en función de ponentes y diálogos otras, con intereses más específicos, se han unido y podrán seguir uniéndose a estos diálogos a partir de septiembre.

¿Han tenido buena acogida?

—El área de Comunicación del Grupo así como la empresa que nos da soporte para estas acciones, BcomeDigital, han realizado un esfuerzo extraordinario en un tiempo récord y con recursos "era covid", para salir con una propuesta de comunicación atractiva. El resultado, en términos de personas que nos han seguido y trasmitido su interés por la misma, ha sido muy satisfactorio.

¿Se ha cumplido el objetivo que buscaban cuando organizaron las sesiones?

—En la misión de Grupo SSI está el compartir conocimiento y dialogar con el sector para robustecernos. Un año al uso participamos en jornadas, congresos, cursos... recibimos visitas de otras organizaciones y acudimos a otras para socializar aprendizajes. Toda esta actividad se quedó interrumpida en el mes de marzo, y buscamos esta alternativa para no dejar cerrar este diálogo que forma parte de cómo entendemos a una organización cooperativa de carácter social.

¿Ha extraído Grupo SSI alguna lección de la crisis sanitaria del covid-19?

—Para nosotras es pronto para hablar de lecciones, hemos confirmado que había acciones que creíamos importantes y ahora han cobrado especial relevancia por la situación tan frágil en la que se han visto algunas personas mayores. La intervención comunitaria a través de nuevos modelos de atención, la digitalización del sector de los cuidados y especialmente de las personas mayores€ son áreas en las que Grupo SSI ya estaba trabajando, se han visto críticas en estos tiempos y seguirán ocupando un lugar protagonista en nuestra actividad.