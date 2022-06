Juanma Moreno: "Hemos conseguido parar a Vox desde el centro"

El candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes que han conseguido "parar a Vox desde el centro" tras la victoria por mayoría absoluta en las elecciones de este 19J y ha defendido que "el camino por el centro" es la única vía para "taponar" el ascenso de ese partido a nivel estatal.



Moreno critica la gestión de Casado

Moreno, que ha participado en varias entrevistas radiofónicas, ha admitido que veía "un error" la estrategia de la anterior dirección nacional del PP de competir con Vox con sus mismas armas porque él siempre ha creído que no podían estar "con el espejo retrovisor" puesto en esa formación.

El centro, la referencia para Moreno

Ha explicado que siempre ha creído que el PP no podía estar "pendiente de lo que hacen ellos" y que "el camino por el centro es el camino de referencia" para su formación, algo que entiende que ha quedado refrendado tras la victoria contundente de este domingo.

Moreno no sabe si el resultado en Andalucía es una muestra de que Vox se ha estancado porque la comunidad "tiene una realidad propia, un sentimiento de pertenencia, con un autogobierno muy asumido", contra el que "chocaba" el discurso de Vox, por lo que cree que habrá que esperar a los próximos comicios que se celebren.

Su planteamiento es diferente al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero Moreno ha indicado que "cada maestrillo tiene su librillo" y cada comunidad tiene su propia realidad.

"Mi discurso probablemente no calaría en Madrid y el de Isabel (Díaz Ayuso) probablemente no calaría en Andalucía", ha añadido Moreno, quien ha reconocido que ha tenido "muchas presiones" y dudas sobre la decisión que tomó de "gobernar desde el centro" sin entrar en polémicas, confrontaciones directas o asuntos como la corrupción.

Ha opinado que los pactos que cerró con Vox en la legislatura pasada "no han tenido una acción" contra los ciudadanos y ha criticado que el PSOE se haya dedicado a utilizar "mantras de antes, que ya no les valen", lo que en su opinión demuestra que "ya está pasado de época".

Moreno, que se ha convertido en el barón de referencia del PP, ha asegurado que no guarda "ningún rencor" a quienes en 2018 querían relevarle, antes de conocer el resultado de aquellas elecciones, que fue la dirección nacional de Pablo Casado.