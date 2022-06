El Supremo archiva las querellas de la Generalitat y Junts contra Casado

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado las querellas presentadas por la Generalitat y Junts per Catalunya (JxCat) contra el ex presidente del PP Pablo Casado por presuntos delitos de injurias, calumnias e incitación al odio, en base a sus declaraciones sobre el catalán en la escuela, al considerar que la sede judicial ha perdido la competencia porque Casado ya no es aforado.

En un auto del pasado 1 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal se declara incompetente para estudiar dichas querellas, dado que su competencia "venía determinada en exclusiva por la condición de aforado del señor Casado, derivada del cargo que ostentaba" como diputado en el Congreso.

La Sala Segunda recuerda que Casado abandonó el escaño el pasado 4 de abril, así como que "la inmunidad parlamentaria, como privilegio procesal que es, habrá de ser interpretada y aplicada con carácter taxativo y restrictivo".

En consecuencia, indica que, "una vez extinguida la razón de atribuir competencia a la Sala Segunda, procede archivar las querellas presentadas, sin perjuicio del derecho que asiste a los querellantes a reproducir su petición ante el órgano correspondiente".

La Generalitat se querelló contra Casado por presuntos delitos de injurias y calumnias después de que el antiguo líder del PP dijera que en Catalunya los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano.

"Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y si se traspasan encontrarán al Govern de la Generalitat combatiéndolas", dijo en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.

A esa querella se acumularon las formuladas por JuntsxCat y Roser Díaz Puig por presuntos delitos de injurias, calumnias y de incitación al odio por las mismas declaraciones.