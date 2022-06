Sánchez minimiza la crisis con Argelia en un clima de tensión e incertidumbre

La crisis con Argelia por la ruptura del Tratado de Amistad y Cooperación con el Estado español, tras justificar Pedro Sánchez su giro con el Sahara, eleva la tensión en Moncloa ante el alud de críticas recibidas tanto de sus aliados como de la oposición. El Gobierno español niega que exista un cisma y confía en superar cuanto antes el choque aunque se guarda bajo la manga una respuesta "adecuada, serena y constructiva pero firme" para defender los intereses comerciales, que incluiría una denuncia ante la Unión Europea porque las represalias de Argel vulnerarían el acuerdo de asociación con las comunidades europeas de 2005. El país vecino tacha de "ilegal e ilegítimo" el apoyo del Ejecutivo al plan marroquí de autonomía de la excolonia española.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha sido el primero en tratar de sacar provecho al pedir al Gobierno argelino que "no haga pagar al pueblo español los efectos de la política exterior improvisada" de Sánchez. Declaraciones que los socialistas ven una injerencia además de "agresivas e incendiarias", porque "debilitan la imagen de España". En semejante escenario, la mayoría de formaciones han solicitado las comparecencias en el Congreso de varios ministros, sobre todo la del titular de Exteriores, José Manuel Albares. La Comisión Europea ve "extremadamente preocupante" la decisión del país argelino, al que insta a que dé marcha atrás.

"No se trata de una ruptura definitiva", puntualizó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habla de "relaciones congeladas", mientras la portavoz, Isabel Rodríguez, aclaró que Argelia tampoco ha denunciado dicho convenio de colaboración. También la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, expresó su confianza en que no surjan problemas en el suministro de gas argelino y recordó que se trata de contratos entre empresas con una vigencia de diez años. "Hoy por hoy está funcionando con total normalidad", subrayó. Albares reiteró que el deseo del Ejecutivo es mantener las mejores relaciones con todos los países vecinos, basándose en los principios del acuerdo de amistad que Argelia ha dejado en el aire y que son el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y la cooperación en beneficio mutuo de los dos pueblos. También el responsable del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que esto no afectará a la cooperación en materia de seguridad y en concreto contra la inmigración ilegal.

cruce dialéctico con feijóo



Desde el PSOE, su portavoz Héctor Gómez acusó a Feijóo de ser un "incendiario" por comportarse con "una agresividad injustificada" y exigió al PP que "entre en la línea de la cordura y del respeto institucional". A juicio del socialista, lo que ha hecho Sánchez es intentar poner fin a cuarenta años de una situación de "anomalía" con el Sahara, mientras que el PP orienta sus palabras dando a entender que "el Gobierno está siendo extorsionado por otros países", lo cual es "muy grave". Feijóo afeó que cuando Sánchez explicó su "giro en política exterior" dijo que iba a dar "grandes resultados". "El primer resultado lo tenemos con la crisis diplomática, con un aliado estratégico como es Argelia", enfatizó el líder del PP, quien resaltó que la mayoría de los partidos del Parlamento "no han participado" en la decisión del presidente español relativa a su "nueva estrategia con Marruecos y el Sáhara". "Le pediría al Gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español, que no tiene responsabilidad", solicitó.

ERC y EH Bildu mostraron su preocupación por las repercusiones que pueda tener las decisión de Argelia, emplazando a Sánchez a que recupere su posición tradicional respecto a la excolonia. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, volvió a criticar la "frivolidad" de la decisión "unilateral" del Gobierno, al que acusó de "canjear principios con otras cosas". La portavoz de la coalición soberanista, Mertxe Aizpurua, se pronunció en los mismos términos y destacó que la decisión de Argelia puede afectar muy negativamente a las exportaciones de la industria vasca. En una posición más extremista, Vox indicó que, aunque ya desde algunos sectores se está pidiendo el cese de Albares, "el causante de todo este agravio es Pedro Sánchez y sus ansias de mantenerse en el poder" y, por tanto, es él quien debe dimitir y convocar elecciones.

Desde la Comisión Europea, su portavoz Nabila Massrali requirió a las autoridades argelinas a reconsiderar su posicionamiento. "Argelia es un importante socio de la Unión Europea en el Mediterráneo y un actor clave en la estabilidad regional. Y por el momento, lo que estamos haciendo es evaluar el impacto de la decisión y hay que encontrar soluciones a través del diálogo y los canales diplomáticos", verbalizó. Este movimiento puede implicar a la Unión Europea, pues, como constata el jefe de la oficina de portavoces de la Comisión, Eric Mamer, "la política comercial es competencia de la UE y las relaciones comerciales son entre la Unión Europea y terceros países. Así que eso define el marco en el que operamos".

La decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad agravará las estancadas relaciones de los últimos meses pero los contratos gasísticos con los clientes del Estado "están protegidos", afirman los expertos económicos. Con todo, el castigo comercial genera preocupación en los sectores y empresas más expuestos al país norteafricano. No se trata de uno de los principales destinos de los bienes y servicios españoles pero, por ejemplo, en 2019, las exportaciones sumaron casi 3.000 millones de euros. En un dato más próximo, las exportaciones de la CAV a Argelia ascendieron a 66,7 millones en 2021, con 14 empresas de Euskadi implantadas allí.

"La respuesta de este Gobierno será adecuada, constructiva y serena, pero desde la firmeza" josé manuel albares Ministro de Asuntos Exteriores

"Que Argelia no haga pagar al pueblo español la improvisada política exterior de Sánchez" alberto núñez feijóo Presidente del PP

"Feijóo se comporta ?con una agresividad injustificada que debilita la imagen de España" héctor gómez Portavoz del PSOE en el Congreso