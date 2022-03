Ayuso echa el freno e insta a "mirar adelante"

Isabel Díaz Ayuso dio la bienvenida a la nueva etapa sin que se sepa muy bien si tiene intención de cerrar la anterior. Tras su alegato en la Junta Directiva Nacional, donde volvió a arremeter contra quienes, a su juicio, han querido destruirla hasta el punto de pedir que se les expulse, en clara alusión a Pablo Casado y su equipo; la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que es hora de "mirar hacia adelante" con un paso que "es de agradecer por todo el PP", el de Alberto Núñez Feijóo. "Solo hay un camino para cambiar el gobierno de Pedro Sánchez: mirar hacia adelante y entregar lo mejor de nosotros mismos", expresó la lideresa, a quien desde Génova se le ha cerrado ya el expediente informativo que se le abrió. Su actuación en ese cónclave popular fue defendida ayer desde su Ejecutivo, en concreto por parte del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que solo vio un discurso que reflejó "un estado de ánimo" sin "citar ningún nombre". "Únicamente solicitó al partido que se depuren responsabilidades. Y nada más", subrayó. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo no sentirse aludido por las palabras de Ayuso.

Una de las incógnitas será la relación que Feijóo mantendrá con Vox, con quien la presidenta madrileña mantiene cierta sintonía y con quien el PP negocia ahora el gobierno de la Junta de Castilla y León. De momento, la persona encargada de facilitar la transición, Esteban González Pons, presidente del comité organizador del congreso extraordinario, se desmarca de la formación de Santiago Abascal porque es "un partido de extrema derecha". Lo describió con rotundidad y sin circunloquios. "Vox no es el Partido Popular ni representa la ideología en que consiste el PP. Nosotros tenemos que definir nuestras relaciones con quienes geográficamente están a nuestros costados", escenificó. Y precisó: "Somos un partido de centro derecha (...) Hay en España una oferta de extrema derecha, como en toda Europa, una oferta socialista y una oferta de centro derecha". Pons no quiso abrir una sima respecto a la etapa de Casado, de quien dijo que "formará parte "sin ninguna duda" del futuro del PP. Es más apuntó que pedirá al ex secretario general, Teodoro García Egea, que no deje el partido. "El PP se renueva por adición, por suma. Aquí hacemos falta todos, no sobra nadie. No tenemos que pedir a nadie que se vaya, sino a muchos más que vengan", zanjó.