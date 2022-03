El PNV avala el envío de armas a Ucrania porque "con vendas y chalecos no se repele la agresión"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha respaldado el envío directo de armas por España a Ucrania, pero ha pedido tiempo para analizar las medidas de carácter económico anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para hacer frente a la crisis para decidir si las respaldan.





Aitor Esteban apoya la rectificación de Sánchez de enviar armas a Ucrania porque "solo con hospitales y vendas no se repele semejante ataque": "Si queremos hacer real el 'No a guerra' no sirve solo con desearlo muchísimo y manifestaciones" #Directo pic.twitter.com/LaLuX3FRuf — Europa Press (@europapress) March 2, 2022

EH Bildu no respalda el envío de armamento

Bildu descarta medidas que puedan "abrir la puerta a una guerra abierta de dimensiones desconocidas" y rechaza enviar "armas letales" a Ucrania: "No es momento de aumentar la tensión, es momento de reducirla" pic.twitter.com/dceVOe7mFN — Europa Press (@europapress) March 2, 2022

Esteban, en su intervención en elsobre la situación en Ucrania, se ha referido a la rectificación de Sánchez de enviar armamento a la resistencia ucraniana.Ha asegurado entender que se crea más conveniente hacer el aprovisionamiento de armas de forma coordinada por parte de la Unión Europea, pero ha advertido de que"Usted ha rectificado hoy su posición. Me parece correcto, porque, ha añadido dirigiéndose al presidente del Gobierno español.El portavoz del PNV ha señalado quepero que si hay algo que justifica en el derecho internacional el uso de la fuerza es la defensa ante una agresión real y no provocada."Si queremos que sean los ucranianos quienes combatan por nosotros,Tendrán que contar con medios", ha añadido.Pese a su respaldo al envío de armas, ha reprochado a Sánchez que anuncie un plan nacional frente a las consecuencias económicas de la guerra sin dar tiempo a los partidos para evaluarlo.Por ello ha dicho que no puede analizar ahora mismo la serie de medidas incluidas en ese plan, algunas de ellas que cree que "no suenan a nuevas ni están relacionadas con el conflicto". "Ya veremos, pero hoy, aquí ni era el día ni era el tema", ha añadido el dirigente vasco.y consistente en su apoyo a Ucrania, sin fisuras y manteniendo las medidas adoptadas hasta el final.Y si las medidas dan resultado y Rusia retrocede, ha considerado que hay que darle una salida, pero a ese país, no a Vladimir Putin.Por su parte, EH Bildu no respalda el envío de armamento a Ucrania por parte de España, que su portavoz en el Congreso,al considerar que supone participar "activa y directamente en esta guerra" y ha pedido primar la vía diplomática para lograr la paz tras el ataque de Rusia.EH-Bildu ha expresado su preocupación por la decisión y sus posibles implicaciones.Es lo que nos gustaría que primara en la posición de la UE y del Gobierno de este Estado: que se apoye y posibilite una solución dialogada, diplomática y pacífica", ha asegurado.Y hablando en nombre de "la nación de Gernika" y del "no a la OTAN", ha advertido de queen una guerra que se vive en Ucrania y en Europa pero que es el enfrentamiento de dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos.EH Bildu ha defendido que señalar los intereses de las potencias mundiales no supone "ni justificar el ataque ruso, ni apoyar a Putin, ni dar la espalda a Ucrania y su pueblo" y ha sostenido además que "se puede rechazar enérgicamente la invasión de Ucrania sin tener que legitimar, ni apoyar, ni reforzar la OTAN".