Feijóo optará a liderar el PP: una decisión "precipitada pero meditada"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este miércoles que ha tomado una decisión "precipitada pero meditada" en relación al liderazgo del PP aunque ha asegurado que no se irá de Galicia por lo menos "en un mes".



Durante un coloquio en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, Xosé Luis Vilela, Núñez Feijóo ha explicado que esta tarde se reunirá con la ejecutiva del PP gallego y comparecerá para anunciar una decisión, sobre liderar el partido, que supone "una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio".



"Una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar", ha destacado el presidente de Galicia, que ha justificado que los acontecimientos de las dos últimas semanas lo han obligado a tomar una decisión que "ni ha sido buscada, ni ambicionada".





"Es posible ser presidente de una comunidad y de un partido"

Montesinos abandonará la política con la marcha de Casado

He trasladado a @pablocasado_ mi decisión de dejar la vida política tras el congreso del PP. Ha sido un auténtico honor ser diputado por mi tierra, Málaga.



Estoy muy orgulloso de haber formado parte del proyecto de Casado y deseo lo mejor a la próxima dirección del partido. — Pablo Montesinos (@montesinospablo) March 2, 2022

Preguntado sobre la compatibilidad entre presidir la Xunta y el PP, Núñez Feijóo ha dicho que "es perfectamente posible ser presidente de una comunidad y de un partido". "A Galicia no la voy a dejar en un mes", ha remarcado el presidente de la Xunta, que ha refrendado su compromiso con cumplir sus obligaciones en Galicia y sus "posibles obligaciones futuras". Finalmente, ha dicho que no dimitirá de la presidencia de la Xunta.

Pablo Montesinos, el todavía vicesecretario de Comunicación del PP, abandonará la política cuando Pablo Casado sea relevado como líder del PP por un congreso que, salvo sorpresas, elegirá al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como su sucesor.

Montesinos ha trasladado ya esta decisión al todavía líder de los populares y este miércoles la ha comunicado a los periodistas. "Creo que he sido honesto todo este tiempo. Entré en política por Pablo Casado y, en consecuencia, renunciaré a mis responsabilidades políticas una vez deje la presidencia del partido", ha señalado en un mensaje enviado a los medios.

Montesinos ha expresado además el honor que ha supuesto ser diputado por Málaga y se ha despedido agradeciendo el trabajo del equipo de prensa de Génova y de los informadores que siguen la actividad del partido.