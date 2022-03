Pablo Casado: "No merezco el trato que he recibido"

Sin revanchismos pero reivindicándose. "Lamento todo lo que haya hecho mal y la reacción que he tenido que sufrir, inédita en la historia democrática y que no merezco". Así, poniendo en valor su legado y afeando indirectamente el proceder de los compañeros que le dejaron de lado, Pablo Casado ha despedido su etapa al frente del PP en la Junta Directiva Nacional que se celebra para fijar el congreso extraordinario del partido los días 2 y 3 de abril, y que servirá para entronizar a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la formación conservadora.

"Me he guiado en todo momento por la defensa de la libertad, la unidad de España, el Estado de derecho, la familia y la ejemplaridad pública, para construir un proyecto político reformista y ganador, combinado con la regeneración. El PP pertenece a sus afiliados pero también es patrimonio de todos los españoles", Con un breve discurso, entre lacónico y desapasionado, Casado ha asegurado que se marcha "sin rencor" y prometiendo lealtad al todavía presidente de la Xunta, para remar en "unidad" con objetivo de derrotar en las urnas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Deseo sinceramente suerte al próximo presidente del PP, mucho acierto y todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que seguro va a necesitar. El mío lo tendrá el primero desde la prudencia y la discrecion", ha apostillado.

"A la mayoría de vosotros os he propuesto como candidatos a distintas responsabilidades y habéis dado lo mejor de vosotros. Estoy orgulloso de todos. Siempre he hecho lo mejor para España y ahora os pido un proyecto de unidad. Nuestra máxima misión es cambiar este Gobierno cuando antes. Los enemigos de la libertad siguen ahí", ha expresado el hasta ahora máximo dirigente del PP.

"Sigo creyendo en la política seria e institucional frente al auge populista. No debemos competir en el terreno de juego de nuestros adversarios. Somos la única formación que invoca todos los valores que unen a los españoles. Somos un motor de progreso, hemos agrupado la centralidad y la moderación, hemos situado a nuestro partido en la vanguardia del cambio y coincidiremos todos en el centro reformista y liberal, lo que siempre hemos sido", se ha explayado antes de dirigirse al otro gran protagonista, Feijóo. "Cuente el nuevo presidente ya con mi lealtad. El PP será siempre la gran plaza mayor de España para los constitucionalistas y europeístas. Hemos puesto en pie al partido y ya estamos en marcha hacia el Gobierno. Me voy como vengo, a vuestra disposición, para apoyar en esta nueva etapa a quien la continúe", ha enfatizado. Para terminar: "Yo no quiero a España porque sea perfecta, sino para que lo sea y con el esfuerzo de todos la haremos posible".



CANDIDATURA DE FEIJÓO



A su corta intervención ha seguido un largo aplauso de los suyos. Más de 400 miembros del PP –presidentes de comunidades autónomas, diputados, senadores, eurodiputados y cargos orgánicos– se han citado en un hotel de Madrid para apuntalar los flecos del cónclave con el que la formación conservadora pretende acabar con la crisis abierta por el enfrentamiento entre Casado y la presidenta d ela Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo apunta a que mañana Feijóo oficializará la presentación de su candidatura para tomar las riendas del partido, como le han demandado la totalidad de los barones. Esta etapa de transición tendrá dos nombres propios: la portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, como coordinadora general, y el eurodiputado Esteban González Pons, que encabezará el comité que organizará el congreso.