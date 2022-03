La Audiencia Nacional descarta devolver al PP los depósitos por la 'caja b'

La Audiencia Nacional descarta por ahora devolver al PP las fianzas por valor de 1,2 millones de euros que la formación depositó "para el aseguramiento de las eventuales responsabilidades civiles" que pudieran derivarse del juicio contra la caja b cuya sentencia se conoció el pasado otoño. En una diligencia del pasado 18 de febrero, los magistrados de la Sección Segunda –la Sala de lo Penal– sostienen que "no ha lugar a modificar la fianza que le fue impuesta por estar pendiente" la tramitación de los recursos de casación presentados por algunas de las partes, que piden que se imponga al partido "la responsabilidad civil reclamada al inicio".

En su escrito, la formación liderada por Pablo Casado solicitó que se autorizase "el desglose y devolución de los dos avales bancarios actualmente depositados, por importes de 1.024.987,14 y 220.167,04 euros, y su sustitución por otro comprensivo de la cantidad de 123.669 euros más intereses de demora". Esa última cifra se corresponde con la fijada por la propia Sala de lo Penal en la sentencia por la que condenó al PP como responsable civil subsidiario de su extesorero Luis Bárcenas por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación de la emblemática sede del partido en Génova 13. El PP sostenía que los "avales en su día depositados resultan excesivos para garantizar la responsabilidad civil que pudiera exigirse" al partido, "por lo que su mantenimiento" provoca "comisiones y gastos que carecen ya de justificación".

Por su parte, la Fiscalía no se opuso a la "reducción de la fianza solicitada por el PP siempre y cuando" no se discutiese "por alguna de las partes acusadoras". En concreto, la representación de Carmen Ninet y Cristina Moreno se mostró en contra de la petición del PP.

petición de bárcenas



En la citada sentencia, de 454 páginas, la AN también condenó al propio Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en negro más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede nacional del partido. En su providencia, los magistrados de la Sala también deniegan la petición del extesorero que había pedido que se declarase la firmeza de la sentencia. Y lo hacen por el mismo motivo por el que descartan devolver la fianza al PP. Bárcenas fue condenado a dos años de cárcel por abonar a Unifica un total de 1.072.000 euros "al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública". Y todo ello, en concreto, por un delito continuado de falsedad contable, en concurso con un delito contra la Hacienda Pública por el IS de 2007 de Unifica, en concurso a su vez con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.