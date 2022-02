PP, Vox y Ciudadanos han impedido reconocer antes a Zabalza

El acto estuvo organizado por el Gobierno de la CAV, que llevó a cabo las intervenciones y entregó el dictamen a los familiares de Zabalza. Pero el Gobierno de Nafarroa acompañó en todo momento a la familia y reivindicó desde Orbaizeta la voluntad de reparar a las víctimas de la violencia policial.

Lo dijo a este periódico la propia consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. La titular del departamento del que dependen las políticas de memoria estuvo acompañada por el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Blanca Burusko.

Los tres estuvieron al lado del Ejecutivo de la CAV, participaron en la ofrenda floral y después acompañaron a la familia. Y ya su mera presencia indicó una realidad: que Nafarroa seguirá los pasos de la CAV y, en cuanto pueda, reconocerá como víctima a Mikel Zabalza, entre otras personas que, como él, sufrieron vulneraciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha.

el recurso de junio de 2019



De hecho, si el Gobierno de Nafarroa no ha reconocido antes a Mikel Zabalza como víctima ha sido por culpa de un recurso judicial que interpusieron PP, Vox y Ciudadanos a la Ley foral 16/2019 de abusos policiales y víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos.

La decisión de la derecha de denunciar la ley navarra provocó la paralización del texto, que no pudo trabajarse hasta que en mayo del año pasado se pronunció el Tribunal Constitucional y rechazó las "indeterminadas" críticas de la derecha al texto. La resolución judicial dio carpetazo a los recursos de la derecha y al mismo tiempo avaló la totalidad de la norma, que incluye un mecanismo muy específico que será el encargado de dictaminar quién accede a la consideración de víctima.

Es una comisión de expertos independientes que no tiene ninguna potestad judicial –como en el caso de la CAV–, pero que va a poder investigar hechos, dictar resoluciones y proceder a reparaciones económicas. Ahora mismo, tras la resolución del Constitucional del año pasado, está pendiente que la comisión eche a andar, porque la ley necesita de un desarrollo normativo que no se ha podido hacer antes. La realidad es que el recurso de PP, Vox y Ciudadanos ha paralizado todo y está detrás de las demoras. Pero cuando se pueda, y no se va a poder antes de verano, la comisión se pondrá en marcha, analizará los casos y procederá a tomar decisiones. El domingo, la consejera Ollo decía que la intención es hacerlo "cuanto antes". Pero hasta entonces, el Gobierno va a seguir con la misma política: "recordar, reparar y reconocer" a todas las víctimas, justo lo contrario que sucedía "en los tiempos del silencio clamoroso cuando no del desprecio" previos a 2015.

