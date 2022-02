El PNV enmienda a la totalidad la Ley de Vivienda de Sánchez

No es oro todo lo que reluce estos días en la relación entre el Gobierno español y el PNV. A pesar de que el acuerdo entre los ejecutivos vasco y español cierra la disputa sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, los jeltzales ya habían avisado de que, por mucho que el contador vuelva a situarse a cero, iban a tener problemas con las leyes recentralizadoras del gabinete de Pedro Sánchez. La semana pasada, el PNV retiraba la enmienda a la totalidad contra la Ley Audiovisual tras detectar voluntad de acuerdo en Madrid, pero no es la misma senda que se está recorriendo con la Ley de Vivienda. El grupo del PNV en el Congreso de los Diputados ha anunciado este lunes la presentación de una enmienda a la totalidad contra esta ley para marcar como posición política que el Estado no puede legislar en una materia que es competencia autonómica.



Ve "excesos" y cree que el Estado pretende "sustituir" la normativa de las comunidades. A diferencia de lo que sucedía con la Ley Audiovisual, donde se presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en esta ocasión es una enmienda de devolución sin matices.





??En la enmienda de totalidad, @eajpnv denuncia los "excesos" competenciales en los que incurre la Ley y recuerda que "la actividad legislativa y administrativa dirigida a la respuesta de tan relevante problema social y económico corresponde a las CC.AA.".https://t.co/5xOge2csr1 — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) February 28, 2022

LOS ARGUMENTOS DEL PNV

EH BILDU NO ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Esta patata caliente la tiene ahora sobre la mesa el, aunque esta ley ha sido largamente demandada por Unidas Podemos y ha provocado fricciones en el Gobierno español de coalición a cuenta de la exigencia de los morados deLo que el PNV defiende en su enmienda es queEl PNV añade que, y que son funciones de las comunidades "lasorientadas a atender los intereses generales relacionados con". "El núcleo de su regulación corresponde, por tanto, a cada una de las comunidades", zanjan.El PNVel grueso del mercado de arrendamientos privados". Los jeltzales se hacen eco del informe del, y recuerdan que el TC dice que la habilitación al Estado "no le permite ordenar por completo esa materia, ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas".El PNV zanja: "Y menos aún sustituirlas. La garantía de igualdad no autoriza al Estado a la superposición de su iniciativa legislativa sobre la preexistente o posible de la legislación autonómica, a la que en gran medida viene a pretender sustituir de forma innecesaria".La ley está en el alambre. Otros grupos como el(también por invasión competencial),(para pedir que no se intervenga el mercado),han presentado enmienda a la totalidad.con el Gobierno español y presentarán enmiendas. Se remiten a la propuesta presentada con otros grupos (como) a modo de alternativa a esta ley, de la mano de 120 colectivos sociales. QuiereBildu ya se pronunció hace meses de manera crítica contra el informe del CGPJ que cuestionó la ley. Si ERC votara en contra del proyecto, Sánchez no tendría los votos.mientras que en el caso de los particulares, de los caseros, se opta por una bonificación fiscal de hasta el 90% si rebajan el alquiler y lo congelan tres años.