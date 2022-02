Aragonès cree que no habrá normalidad en Catalunya mientras exista "represión"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró ayer domingo que en Catalunya no hay normalidad política en la actualidad y que "no se conseguirá mientras exista represión y mientras el derecho de Catalunya a decidir su futuro no esté asegurado".

En una entrevista en el diario Público recogida por Europa Press, el jefe del Govern explica que la relación de la Generalitat con el Gobierno español "debe mejorar mucho", y reprocha a Pedro Sánchez que invada competencias "en un intento de modernizar el Estado".

En esa misma línea, Aragonès supeditó el apoyo de ERC a Sánchez en el Congreso de los Diputados a que se avance "hacia la resolución del conflicto político", porque considera que es el Ejecutivo de coalición el que debe decidir si quiere resolverlo o no.

Aragonès también afirmó que la Comisión Bilateral que se reunió hace unos días es "absolutamente insuficiente, no desde el punto de vista de resolución del conflicto político, sino de la gestión en el actual marco jurídico y político".

Preguntado por la crisis del PP y su futura renovación, afirmó que "seguirá siendo lo mismo de siempre" y criticó que detrás de la crisis interna haya un presunto caso de corrupción.

También se pronunció el president sobre su relación con los socios de Junts, a los que reclamó "lealtad" en la legislatura. Asimismo, les afeó que no trasladen las declaraciones que hacen en los medios a los espacios de interlocución que tienen con ERC.

En cualquier caso, Aragonès confía en el devenir del independentismo catalán, que siempre "avanza cuando es capaz de marcar unos objetivos democráticos", por lo que instó a formular una propuesta en positivo y constructiva que permita materializar otros grandes consensos que, a su juicio, existen en Catalunya, como es la escuela en catalán.

Cena con el rey



El president de la Generalitat, que coincidió ayer domingo con el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), dijo sobre los apoyos del Govern en el Parlament que trabajará para llegar a pactos con los comunes y la CUP "a la vez".

Descartó además contemplar a la formación morada como alternativa al apoyo de los anticapitalistas. En esa línea, Pere Aragonès mostró incredulidad por la oposición de la CUP a los Presupuestos catalanes porque, a su juicio, las Cuentas responden al acuerdo de investidura y "los elementos de discrepancia que ponen sobre la mesa no estaban" en el mismo.

Respecto a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas catalanas, explicó que el Govern aprobará "medidas de carácter normativo para garantizar el modelo" actual.

Ni Aragonès ni Colau recibieron a Felipe VI a su llegada al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona para presidir la cena inaugural del MWC. Sí lo hizo Pedro Sánchez y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.