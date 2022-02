El PNV cree que no existe un problema estructural en Osakidetza

El PNV ha afirmado que no existe un "problema estructural" en Osakidetza y ha asegurado que las dos jornadas de huelga previstas para la próxima semana solo va a "perjudicar a los pacientes". Por su parte EH Bildu ha denunciado que Osakidetza tiene "profundas carencias", mientras el PSE-EE cree hay que estar orgullosos del sistema sanitario pero apuesta por reforzar la atención primaria.

Por su parte, Elkarrekin Podemos ha lamentado la "carga y nivel de esfuerzo de los trabajadores", mientras que el PP ha pedido una evaluación externa ante la "grave situación".

En una tertulia de parlamentarios, la representante del PNV Amaia Agirrezabalaga ha afirmado que existen problemas en Osakidetza pero no son estructurales "ni tan graves". A su juicio, hay determinadas personas, colectivos, sindicatos y partidos en la oposición que quieren proyectar que existen esos problemas estructurales.

La parlamentaria del PNV ha señalado que los estados de opinión pública "raramente suelen ser espontáneos" y casi siempre son inducidos con determinadas intencionalidades políticas o sindicales".

Agirrezabalaga ha insistido en que "problemas hay, pero no son tan estructurales y graves como se quieren proyectar" y ha indicado, al respecto, que, cuando se escuchan determinados discursos parece que se describen hospitales de los campos de refugiados de Tinduff, de manera que, a su juicio, los discursos no se corresponden con la realidad".

Según ha manifestado, la covid ha "tensionado" el sistema sanitario, pero también los de "todo el mundo" y cree que Osakidetza ha respondido "de manera solvente, muy bien". En este sentido, ha defendido que Euskadi cuenta con un "buen sistema sanitario universal y gratuito".

Junto a ello, ha aludido a un informe de las federaciones de asociaciones de defensa de la sanidad pública que ha establecido que el sistema sanitario de Euskadi es el que "mejor puntuación" obtiene en distintos conceptos como finaciación o listas de espera y se añade que el 83% de los vascos hacen una opinión positiva respecto al mismo.

Según ha asegurado, se están haciendo afirmaciones "siempre políticamente interesadas con suma facilidad" y que se deben poner "mucho en cuarenta". En este sentido, se ha referido a las críticas por la supresión de la cirugía cardiaca en el hospital de Basurto para unificar el servicio en el hospital de Cruces y ha afirmado que no se pierden servicios sino que se toman medidas dentro de una planificación de mejora continua que provocan "acaso incomodidad o recelos en determinados sectores conservadores". Según ha señalado, se hace para ofrecer mejores servicios, "más adecuados, más modernos".

Agirrezabalaga ha asegurado que "claro" que hay problemas pero "no hay nada que sea perfecto", aunque ha manifestado que nunca "ha habido tanto dinero y tanto personal" para el sistema con 4.300 millones y 45.000 personas en plantilla, "4.000 más que antes de la pandemia".

La parlamentaria del PNV ha señalado que la contratación temporal en Osakidetza es "elevada" y es uno de los problemas existentes pero ha indicado que se ha convocado una OPE y se convocan hasta lo que permiten las tasas de reposición por parte del Estado.

También ha reconocido que no hay médicos de familia o pediatras pero no es porque "no haya dinero o voluntad política", sino porque no hay estos profesionales ni en España ni en Europa. La representante jeltzale ha asegurado que, aunque existen problemas, con una huelga, no se solucionan y a quién se perjudica es a los pacientes.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que la plantilla estructural de Osakidetza asciende a 27.600 profesionales, mientras que la media de personas que trabajan a diario en Osakidetza es de 36.000 y cada mes se llegan a pagar a 45.000 nóminas.

Según ha denunciado, el dato refleja que hay una tasa de eventualidad que se "acerca peligrosamente al 50%", por lo que la plantilla "no está ajustada a las necesidades del servicio.

"No creo que el sistema se caiga a pedazos ni que no esté respondiendo en lo fundamental a las necesidades sanitarias de la ciudadanía, pero tiene profundas carencias, con una plantilla quemada. La huelga dice 'basta ya' y los sindicatos piden más recursos, estabilidad en la plantilla y mejoras", ha defendido.

Por todo ello, Casanova ha defendido que "hay razones más que sobradas" para las jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos y que la coalición soberanista apoya.

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Alberto Alonso ha afirmado que Osakidetza es un servicio sanitario del que "hay que estar orgulloso" y coincide con la representante del PNV en que hay que tener en cuenta la tensión que ha supuesto la covid.

Según ha señalado, esta pandemia ha ido "mutando constantemente" y el sistema sanitario se ha tenido que enfrentar a varias olas, pero "la tensión se ha mantenido "bastante estable".

Alonso ha indicado que ahora que parece que empieza a haber "un respiro" hay que "empezar a reforzar la atención primaria", que es "el tronco central" del sistema sanitario y recuperar "poco a poco" la atención presencial, reducir las listas de espera y central la atención en los pacientes con patologías más graves y crónicas.

Alonso sí cree que existe un problema estructural "pero no está en Osakidetza" y tiene que ver con la falta de profesionales y, en este sentido, ha criticado la planificación de las MIR realizada por el Gobierno del PP. No obstante, ha señalado que ya se están tomando medidas como la convocatoria de OPEs o la realización de un estudio sobre la oferta y demanda de los médicos especialistas en el horizonte 2035.

Desde Elkarekin Podemos, el parlamentario David Soto ha considerado evidente que la gestión de una pandemia produce tensión por la "carga y nivel de esfuerzo de los trabajadores". A su juicio, la actual situación de Osakidetza no sería la misma si con anterioridad se hubiera prevenido" el hecho de contar con tanta temporalidad" o no se hubiera producido el cierre de puntos continuados de atención.

Por otro lado, ha advertido de las dificultades que se dan "para conseguir a determinados profesionales en determinados ámbitos" y ha defendido una vuelta a la "presencialidad porque parece se ha instalado la atención telemática como si fuera normal". Por último, ha alertado que "no se puede poner en valor a los trabajadores de Osakidetza y a la vez demonizar las movilizaciones sindicales".

Por último, el parlamentario de PP+CS Carmelo Barrio ha denunciado la "soberbia" del PNV y el Gobierno vasco que no "reconocen ningún error" y están en una "huída hacia adelante" ante la "grave situación" que se vive en Osakidetza, con problemas que "se están consolidando como estructurales".

En su opinión, hay una "brecha cada vez mayor" entre el Gobierno y la sociedad que, junto con los propios pacientes y los profesionales perciben esa "grave situación" esa "deficiente gestión" de Osakidetza.

Barrio ha señalado que es necesario adoptar medidas y existen cuestiones "prioritarias" como el reforzamiento de la atención primaria, ya que se han dado "pasos atrás".

El parlamentario del PP, que cree precisa una evaluación externa sobre la situación de Osakidetza, ha afirmado que el sistema sanitario vasco se ha debilitado "y no lo reconoce el Gobierno vasco", cuando lo que debería hacer es "tomar medidas".

En este sentido, ha puesto, como ejemplo, el "desmantelamiento" de las urgencias del hospital de Santiago, una crítica a la que ha respondido la representante del PNV que ha señalado que se ha hecho para centralizarlas en el hospital de Txagorritxu.