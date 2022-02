UP ve "movimientos" en PNV y EH Bildu para "recomponer la grieta" en el bloque de investidura

El diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, ha asegurado que su formación está dispuesta a hablar ante "los movimientos" de PNV y EH Bildu para "intentar recomponer la grieta que han generado en el bloque de investidura" con su rechazo a la reforma laboral.

Uriarte, que ha participado este sábado en un coloquio sobre la 'Nueva ley de vivienda y sus desafíos a escala municipal' celebrado en Portugalete, ha señalado que la primera parte de la legislatura ha sido "la de la pandemia más fuerte en 100 años" y ha indicado que "el objetivo básico era el del mantenimiento del tejido productivo y del empleo", lo que, según ha destacado "se ha conseguido a través de los ERTEs de Yolanda Díaz".

En la segunda parte de la legislatura, ha subrayado, el objetivo "ya no es el mantenimiento, sino el trabajo estable, convertir los contratos precarios y los contratos temporales en indefinidos". Este proceso, ha asegurado, "ya ha empezado y lo ha hecho fuerte".

"Solo en el primer mes de vigencia de decreto de la reforma laboral ya ha subido un 22% la contratación indefinida a nivel estatal y un 27% en Euskadi", ha destacado, para señalar el importante "reforzamiento del trabajo estable" que puede suponer la reforma laboral convalidada este pasado jueves en el Congreso.

LA ABSTENCIÓN ERA MEJOR OPCIÓN



En ese sentido, ha dicho que, "por desgracia, toda esta recuperación de derecho se ha puesto en juego" en la votación de la reforma laboral en el Congreso. A su entender, "quienes dicen ser aliados del bloque de investidura podían haber mostrado con la abstención su disconformidad si les parecía, como han dicho, que la recuperación de derechos era insuficiente".

Pero, según ha afirmado, en referencia a PNV y EH Bildu, "alinearse con la derecha y con la extrema derecha votando en contra y poniendo en riesgo la recuperación de derechos tan importantes para los trabajadores vascos" es "incomprensible" y un "error".

"Con los derechos de los trabajadores no se juega y ante un avance de derechos, aunque lo consideres insuficiente, no es responsable votar no, habiendo la posibilidad de votar abstención", ha reiterado.

Por otro lado, ha considerado que PNV y EH Bildu "están haciendo movimientos, de alguna forma, diciendo que van a intentar recomponer la grieta que han generado en el bloque de investidura". "Estamos dispuestos a hablar, pero la actitud no es la de ir en plan kamikaze y unirse con las derechas y la extrema derecha para poner en riesgo la pérdida de los derechos recuperados, que, sean muchos o pocos, son muy importantes para los trabajadores vascos".