El PP llevará al Constitucional la votación de la reforma laboral

El Gobierno ha sacado adelante la reforma laboral poren el voto telemático del diputado, Alberto Casero. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con resultado no esperado, ya que finalmente los dos diputados dehan decidido no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral.Según ha informado tras la votación la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, su diputadopero cuando ha visto que el certificado emitido contemplaba un voto diferente, lo ha comunicado. Además, ha subrayado que antes de la votación, el PP lo ha puesto en conocimiento deDesde el PP han calificado de "" y "" lo ocurrido en la votación de la reforma laboral, ya que, según han argumentado,y lo puso en conocimiento de la Cámara. Es más, el PP ha subrayado que pidió que le dejasen votar presencialmente para rectificarlo pero "".Casado ha confirmado que el"para defender la voluntad del Parlamento" y ha recalcado que "no se puede tolerar este atropello a las instituciones"."Es uncontravenir el sentido de voto de un diputado para imponer la aprobación de un decreto", ha afirmado el presidente de los 'populares' en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Tambiény no descarta la vía penal contra Batet.En una breve comparecencia en el Congreso, sin preguntas, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha explicado que"en una situación de enfermedad". A su entender, se han dado "instrucciones a funcionarios de la Cámara para que a un diputado se le impidiera la entrada".Gamarra ha censurado que se haya contabilizado el voto a favor de Alberto Casero cuandoy ha señalado que se debería "rectificar" esa votación. A su entender, lo ocurrido "no es baladí" porque ha permitido una convalidación que "de otra manera no pudiera haberse producido".Además, el PP ha denunciado que se ha producido un incumplimiento del reglamento, ya que, según ha explicado, la resolución de la Mesa del 21 de mayo de 2012 para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, en el apartado 4,antes del inicio de la votación presencial en el pleno.Y ha agregado que, según el artículo 82 punto 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el, mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa".A su entender, la presidenta del Congreso "ha ignorado la petición que se le ha hecho a la Mesa, de ahí su supuesta incongruencia al anunciar que no salía adelante la reforma, para después negar el uso de la palabra a la portavoz del GPP anunciando que sí salía", según fuentes 'populares'. Por todo ello, el partido ha reiterado que llegará "hasta el final en las reclamaciones pertinentes para que se haga justicia".