C's olvida la primarias y avala a Igea como candidato en Castilla y León

La dirección nacional de Ciudadanos ratificó ayer lunes a Francisco Igea como su candidato a las elecciones autonómicas de Castilla y León previstas para el próximo 13 de febrero y descartó la celebración de primarias por falta de tiempo. La formación naranja se acoge al reglamento aprobado por el Consejo General el pasado octubre y que contempla que, de concurrir razones de extraordinaria y urgente necesidad, el Comité Permanente adopte las decisiones que resulten pertinentes en relación con la participación del partido en los procesos electorales. Según esgrimen, "en el caso de Castilla y León, la sorpresiva convocatoria electoral anticipada en las peores circunstancias derivadas del periodo vacacional navideño y de la expansión de la sexta ola del covid, no permite ofrecer a los afiliados, de convocarse el procedimiento electoral interno, las garantías adecuadas para que puedan ejercer con plenitud sus derechos de participación".

Igea, que compitió con Inés Arrimadas por el liderazgo del partido tras la dimisión de Albert Ribera, ya fue el candidato de su partido en las autonómicas de 2019 y, tras el pacto con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, ha sido vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico. Esa coalición es la que el PP rompió hace una semana echando a los consejeros de C's y convocando elecciones anticipadas. Tras la ruptura, Igea volvió a su plaza de médico en el sistema público de salud, pero se ofreció a volver a liderar la candidatura. "La mentira no saldrá gratis", advierten desde la marca naranja, en un claro mensaje al presidente de Castilla y León y líder del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusan de mentir para justificar la ruptura del Ejecutivo y el adelanto electoral. Igea manifestó ayer que si el candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca, quiere pactar de cara a formar gobierno tiene que hablar de "política, propuestas y programa" y ser capaz de presentar una "propuesta de acuerdos". Esta vez, dijo, Castilla y León "no será el trampolín ni de Pablo Casado ni de Pedro Sánchez", ya que tiene "sus propios problemas".

Tudanca avisó de que ya sabe "qué pasará" si su formación no obtiene mayoría absoluta, augurando que PP y C's volverán a unir sus fuerzas si es necesario, al tiempo que advirtió a Mañueco sobre el auge de Vox: "la gente prefiere votar al original, no a la copia". "Ciudadanos ya frustró las ansias de cambio y también sabemos cómo lo van a hacer porque han estado gobernando con Mañueco sin eliminar chiringuitos y desmantelando la sanidad publica. Y si puede, lo volverán a hacer", prosiguió. En este punto, el líder socialista destacó que Igea y Mañueco son "dos náufragos agarrados al mismo bote salvavidas, el uno al otro, abrazados hasta llevarse por delante y hundir a Castilla y León: y nosotros somos la esperanza para que eso no ocurra", para apelar al voto de las "miles" de personas a las que "prometieron un cambio" en 2019 y se encontraron con este Gobierno de coalición.

La España vaciada



En este contexto, hay marcas que en unas generales podrían englobarse dentro de la llamada España Vaciada y que darán ya el salto en esa cita autonómica siguiendo la estela en el Congreso de Teruel Existe. La plataforma Palencia Existe, creada en marzo de este año, anunció su intención de presentarse y ya ha comenzado una campaña de obtención de avales. Explican que la plataforma "no es de derechas ni de izquierdas" y que quiere ser "la voz de los pueblos en las Cortes de Castilla y León". Palencia Existe nació con el apoyo de exafiliados de Ciudadanos y del PP para "recoger el malestar generalizado por el abandono de Palencia del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad" e invitan a alcaldes y concejales descontentos a que se unan a ellos. En sus redes afirman que "hay nerviosismo en las filas del Partido Popular de Palencia" ya que, según los sondeos que maneja esta plataforma, "el PP perdería más de 6.000 votos en favor de Palencia Existe", es decir, uno de sus asientos.

Misma sintonía que tiene esta plataforma con Soria ¡Ya!, que ha amarrado el número necesario de avales, el 1% del censo electoral, lo que supone alrededor de 800 firmas de sorianos que se recogieron en apenas dos horas.