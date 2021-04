Los incidentes en Vallecas caldean el camino al 4-M

Después de que Santiago Abascal señalara a Fernando Grande-Marlaska como responsable de los disturbios en un mitin de Vox en Vallecas que se saldó con cuatro detenidos y una treintena de heridos, el Ministerio del Interior defendió el dispositivo policial en previsión de posibles altercados y censuró "determinadas actitudes por no seguir las indicaciones y pautas de los agentes que velaban por la seguridad". "Se diseñó un dispositivo policial acorde a unas circunstancias complejas con el fin de garantizar los derechos de todos", indicaron desde este departamento, evitando ahondar en las descalificaciones del líder de ultraderecha. "Marlaska es directamente responsable de todas las agresiones que se produjeron. Montó un dispositivo policial gigantesco que no se usó como es debido", criticó Abascal, quien negó haber provocado las agresiones al bajarse de la tribuna y acercarse a los manifestantes.

Lo cierto es que Vox ha ganado la visibilidad que no tenía en una campaña en la que las encuestas le dan a la baja y con peligro de que no superar la barrera del 5% de voto al ser engullido por el PP de Isabel Díaz Ayuso, algo que no conviene tampoco a la presidenta madrileña en su aspiración de sumar mayoría absoluta entre las dos formaciones. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, fue explícita al asegurar que "estaba claro lo que Vox buscaba en Vallecas: ganar votos en el Barrio de Salamanca extendiendo su odio y su violencia". "Abascal ha llegado incluso a saltar el cordón policial, provocando una carga", dijo.

Aseveración que se une a la sospecha de que entre los miembros policiales y cuerpos de seguridad estén infiltradas personas de la extrema derecha. Pablo Iglesias publicó e hizo alusión ayer jueves a "alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfi con un funcionario de la Unidad de Intervención Policial. Ni lo voy a comentar".

Idéntica impresión fue corroborada por el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges), Rafael Ribó, quien recomendó a las administraciones investigar la posible presencia de la ultraderecha en los distintos cuerpos policiales. Por ello, pidió identificar posibles núcleos, como mínimo, en los Mossos d'Esquadra y en policías locales, y sugirió la colaboración entre el Ministerio de Interior y Defensa con los gobiernos de Catalunya, la CAV y Nafarroa. No obstante, el Síndic aclaró que, dentro de la normativa actual, es bastante difícil encajar una vía legal para hacer una investigación directa de la extrema derecha, porque no se penaliza ni esta ni ninguna otra ideología.

tras un tuit sobre abascal y monasterio

detenido por un delito de odio

"Colgados del Puente de Vallecas". Tras lo acontecido en el mitin de Vox, una persona de 32 años fue detenida ayer en Madrid por un presunto delito de odio al escribir en Twitter que los dirigentes de Vox Santiago Abascal y Rocío Monasterio deberían ser "colgados del Puente de Vallecas", acompañado el texto de una imagen de una pareja ahorcada en un puente. Esta fotografía es de Benito Mussolini y Clara Petacci, que fueron colgados el 28 de abril de 1954 en la plaza de Loreto de Milán. Tras tomarle declaración en la comisaría del barrio madrileño de Moratalaz, quedó en libertad pero bajo la condición de investigado.

"El ultra que tiene orden de alejamiento de mi familia se hizo un selfi con un miembro policial" pablo iglesias Secretario general de Unidas Podemos