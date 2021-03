La mayoría pacta aislar a Vox en el Parlament

ERC, Junts, la CUP, el PSC-Units y los comunes firmaron el jueves un acuerdo para aislar a Vox en el Parlament, un decálogo en el que se comprometen a combatir el discurso de la "extrema derecha" y a dejar a sus representantes fuera de órganos de decisión de la Cámara catalana, como por ejemplo la Mesa, que se constituye hoy. El documento, titulado Por un Parlament comprometido con la democracia, los derechos y la libertad, se hizo público, por tanto, a apenas unas horas para la celebración de la sesión constitutiva del Parlament, y representa a 115 de los 135 diputados del hemiciclo. No lo suscribieron Ciudadanos y el PPC, además de Vox.

En el primero de los puntos del acuerdo, los firmantes se emplazan a "usar los espacios de intervención en el Parlament para combatir los discursos de odio, defendiendo los derechos humanos y contrarrestando las informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos".

También afirman que establecerán "los acuerdos necesarios" para impedir la presencia de Vox –formación a la que no mencionan de forma explícita– en la Mesa del Parlament, en las mesas de las comisiones y en la coordinación de los intergrupos, así como para evitar que sus diputados representen a la Cámara catalana en cualquier foro.

Asimismo, PSC, ERC, JxCat, CUP y los comunes establecen que no invitarán a los parlamentarios del grupo que lidera Ignacio Garriga a las reuniones con entidades para abordar temáticas concretas. En cuanto a la presentación de iniciativas parlamentarias, los firmantes reivindican que no hay que "normalizar ni legitimar" la acción de la "extrema derecha", por lo que no presentarán ninguna iniciativa conjunta con Vox y evitarán que prosperen las que estos presenten en solitario.

Estos grupos también se emplazan a "impulsar las modificaciones legislativas necesarias" para "blindar" el Parlament ante "los discursos de odio y discriminación", y apuestan por "reforzar" el Compromiso contra la discriminación y el acoso –que Vox no firmó– con sanciones a imponer en el caso de que se incumplan sus preceptos.