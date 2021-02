Maixabel Lasa: "Nadie puede arrogarse la representatividad de las víctimas"

Aunque Daniel Portero ha borrado de su cuenta de Twitter el mensaje en el que afirmaba que Lasa "no tenía el mismo cariño a su esposo cuando le asesinaron porque se estaban divorciando, Maixabel Lasa ha lamentado el comentario.

Al igual que ya ha hecho con un artículo que publica Grupo Noticias, Maixabel Lasa ha dicho en Euskadi Hoy de Onda Vasca que "nadie puede arrogarse la representatividad de las víctimas", y que no podía permitir que una persona que actualmente ostenta un cargo público "mientiera de manera escandalosa dañando a personas".

Lasa ha pedido el respeto de las víctimas que no piensan y actúan como ella, y ha destacado que el hecho de ser víctima no conlleva ninguna prerrogativa. "Las víctimas nos podemos dedicar a la política, o a lo que queramos, pero no tenemos un plus. No siempre tenemos razón", ha dicho.