PNV, Bildu y ERC no enmiendan los PGE y acercan su aprobación

PNV, EH Bildu y ERC decidieron no presentar enmiendas al proyecto de presupuestos del Estado de 2021 lo que facilita que las cuentas puedan ser aprobadas el 23 de diciembre en el Pleno del Senado, sin necesidad de volver al Congreso. Las cuentas superaron además su primer hito en la Cámara alta con el rechazo por una amplia mayoría de los cinco vetos presentados por PP, C's, JxCat, Coalición Canaria y Vox.

Así las cosas, es muy probable que el Gobierno de coalición y sus socios rechacen cualquier iniciativa de cambio. El grupo parlamentario del PSOE en el Senado, con 113 senadores, sumaría hasta 138 escaños con los senadores de ERC (13), EH Bildu (2) y PNV (10); una mayoría capaz de tumbar cualquier enmienda que puedan presentar otras formaciones.

El plazo para registrar las enmiendas parciales a las cuentas de 2021 finalizó ayer a las 18.00 horas con el registro de más de 3.872 iniciativas nuevas. De ellas el PP presentó 1.667 enmiendas, Ciudadanos 342, las formaciones que componen el grupo de Izquierda Confederal, 1.084, y las del grupo nacionalista (JxCat y CC) ascienden a 695 enmiendas, mientras que el Grupo Mixto registró 85.

El Gobierno no tiene intención de incluir ninguna en los presupuestos con el fin de que no haya cambios en las cuentas y no tengan que ser ratificadas en el Pleno del Congreso el 29 de diciembre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que la mayoría de los cambios presupuestarios ya se han incluido en el trámite del Congreso y agradeció a los partidos que no han presentado enmiendas que hayan ayudado así a que la tramitación en la Comisión de Presupuestos se haga "con la mayor celeridad". Las decisiones sobre la votación de cada enmienda la tomará cada grupo parlamentario.