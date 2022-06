El Gobierno israelí podría caer en dos semanas tras quedar en minoría

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, advirtió de que la coalición gubernamental podría colapsar en "una o dos semanas" si los parlamentarios aliados no mantienen la disciplina de voto, después de que el diputado Nir Orbach anunciara el pasado lunes que retiraba su apoyo al Ejecutivo, dejándolo otra vez en minoría en la Knesset.

Orbach argumentó en un comunicado que su decisión se debía a los "elementos extremistas y antisionistas" de la coalición, en referencia a los parlamentarios Mazen Ghanaim y Rianuie Zoabi y acusarlos de "secuestrar" a la coalición y llevarla "en direcciones problemáticas".

Sin embargo, Orbach, aliado de Bennett, manifestó que no votará a favor del proyecto de ley de la oposición para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas y adelantó que trabajará para formar una coalición alternativa con "espíritu patriótico" en el seno de la actual Knesset.

Tras ello, Bennett lamentó que "hay miembros de la coalición que aún no han asumido la importancia de la situación". "Digo a los miembros de la coalición que se preparan para votar contra el Gobierno que tenemos una semana o dos para arreglar esto y, tras ello, podremos seguir durante un largo periodo. Si no, no podemos (continuar en el poder)", explicó.

"La elección a día de hoy es entre el caos y la estabilidad, entre la parálisis y el crecimiento", manifestó Bennett, quien cargó contra el líder de la oposición, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, por su actitud durante el año que lleva en pie el Ejecutivo, según recogió el diario The Times of Israel.

maniobras de Netanyahu



En este sentido, acusó a Bibi de "estar todo el día incitando, en lugar de luchar contra el enemigo" y criticó que parlamentarios del Likud hayan comparado al líder de la Lista Árabe Conjunta, Mansur Abbas, con el líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar. Así, recordó que el propio Netanyahu se reunió con Abbas para intentar que le respaldara para mantenerse en el cargo.

Por su parte, Netanyahu sostuvo que Bennett "no lucha por el país, sino por su cargo" y reiteró las acusaciones contra el primer ministro por su colaboración con la Lista Árabe Conjunta, el primer partido político árabe del país en ser parte de un Gobierno en la historia del país. .

El ex primer ministro descartó además que la invasión de Ucrania por parte de Rusia sea la causa de la crisis económica y criticó la gestión de Bennett. "Su Gobierno proteccionista y de chantaje está colapsando. Sus días están contados", subrayó, antes de asegurar que Bennett "está robando el crédito" de sus políticas.

La coalición ha sufrido varios varapalos en los últimos meses, incluida la pérdida de su escueta mayoría de 61 de los 120 escaños del Parlamento israelí, lo que ha supuesto una prueba para su estabilidad. Asimismo, durante las últimas semanas han abandonado sus cargos varios asesores de Bennett. El actual Gobierno asumió el poder en junio de 2021 tras doce años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel.