Zelenski acusa de ser criminales de guerra a "todos" los políticos y militares rusos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este miércoles a "todos" los políticos y militares de Rusia de ser criminales de guerra por las atrocidades cometidas en territorio ucraniano en el marco de la guerra.



"El Ejército ruso, la dirección política rusa, todos los que desarrollaron esta 'operación', todos los que dieron las órdenes, todos los que ejecutaron estas órdenes, todos son criminales de guerra", ha denunciado Zelenski en una entrevista para la cadena turca Haberturk, recogida por la agencia Ukrinform.



Cuestionado por si el presidente ruso, Vladimir Putin, debería ser condenado por estos crímenes, el mandatario ucraniano ha enfatizado que el castigo por lo ocurrido en Ucrania no debería recaer tan solo sobre una persona, pues considera que el abuso sobre la ciudadanía ucraniana es un "crimen masivo". "Todos deben rendir cuentas", ha zanjado Zelenski.





This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo