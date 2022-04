Un dron capta el momento en que un tanque ruso mata a un ciclista en Bucha

Moscú sigue negando la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. El último en hacerlo ha sido el embajador ruso en España, quien ha asegurado que se trata de un "montaje" que busca desprestigiar al Ejército de su país y ha reclamado una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido tras la salida de las tropas del Kremlin. Sin embargo, nuevas imágenes muestran los ataques rusos contra ciudadanos de a pie en Bucha.



La web ucraniana Suspilne News ha publicado un vídeo, compartido por la organización internacional de investigadores Bellingcat, en el que se ve cómo un tanque ruso abate a un ciclista. Las imágenes captadas por un dron muestran a una persona circulando en bici por una carretera de Bucha.





New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq