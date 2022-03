Diez millones de ucranianos han huido de sus hogares por la guerra, según la ONU

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Filippo Grandi, dijo hoy que la agresión rusa en Ucrania es "tan devastadora" que ha forzado a diez millones de personas a desplazarse, sea dentro del país o al extranjero, convirtiéndose así en refugiados.



"Entre las responsabilidades de los que conducen la guerra, en cualquier parte del mundo está el sufrimiento que se causa a los civiles a los que se obliga a escapar", señaló en su cuenta en Twitter.





Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.