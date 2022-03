Reino Unido dice haber recibido la llamada de un "impostor"

El ministro de defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha asegurado haber recibido la llamada de "un impostor" que se hizo pasar por el primer ministro ucraniano, Denis Shmihal, y ha acusado a Rusia de estar detrás de este "sucio truco". "Un impostor que dice ser primer ministro ucraniano ha intentado hablar conmigo. Ha hecho varias preguntas engañosas y después de sospechar he colgado", ha escrito Wallace este jueves en su perfil de Twitter.





Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2