EE.UU. cierra su espacio aéreo a las aerolíneas rusas

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prometido que hará "pagar un precio" por la invasión de Ucrania a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y que conseguirá "salvar la democracia" de los retos que enfrenta dentro y fuera de Estados Unidos.



La guerra en Ucrania centró parte del primer discurso de Biden sobre el estado de la Unión, en el que anunció su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho Canadá y la Unión Europea (UE).



"Putin está más aislado que nunca del resto del mundo", proclamó el mandatario ante los legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense.





The U.S. Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of Russian oligarchs.



We are joining with our European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets.



We are coming for their ill-begotten gains.