Los vídeos de los ataques rusos a Kiev y Járkov

Las tropas rusas continúan con su ofensiva contra Kiev y Járkov, las dos principales ciudades de Ucrania. Varios barrios a los alrededores de la capital ucraniana han sido bombardeados en la séptima jornada desde que comenzó la invasión rusa. En concreto, las zonas afectadas han sido Rusanivka, a pocos kilémtros de la céntrica plaza Maidán; en el barrio histórico de Kurenivka; a las afueras, en Boiarka, y también en Zhuliany, próximo al aeropuerto de la ciudad.



Asimismo, Moscú sigue bombardeando el centro de Járkov, la segunda ciudad de Ucrania con 1,4 millones de habitantes y situada al este del país. Las fuerzas del Kremlin han lanzado misiles contra varios edificios oficiales y una universidad. Estos son algunos de los vídeos del asedio ruso a Kiev y Járkov que circulan por las redes sociales.







Imágenes no apta para sensibles Todo el mundo DEBE ver esto. Járkov hoy. Putin asesino quiere desaparecer a #Ucrania Saben todos arrecha y más arrecha la impotencia de no poder hacer nada #Ukraine pic.twitter.com/3f0a3EkZWC

A usual apartment in Kharkiv today

This is what Russia does in Ukraine. pic.twitter.com/SyRTXZvov7