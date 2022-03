Zelenski denuncia crímenes de guerra tras el "brutal" bombardeo de Járkov

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que Rusia ha cometido crímenes de guerra y en particular el "brutal" bombardeo sobre la ciudad de Járkov, por lo que ha solicitado una zona de exclusión aérea.

"Hoy las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Járkov con obuses de artillería. Es un crimen de guerra evidente", ha afirmado Zelenski en un discurso televisado.



"Járkov es una ciudad pacífica. Hay zonas residenciales pacíficas, sin instalaciones militares. Decenas de relatos de testigos demuestran que no son disparos perdidos sino una destrucción intencionada. Los rusos sabían dónde disparaban", ha explicado.



El mandatario ucraniano ha denunciado que en los cinco días de invasión se han lanzado 56 cohetes y 113 misiles de crucero por parte de Rusia, unas acciones "que serán juzgadas en un tribunal internacional". "Es una violación de todas las convenciones. Nadie en todo el mundo te perdonará la muerte de ucranianos pacíficos", ha advertido Zelenski.



"Járkov pacífica. Járkov fuerte. Siempre has sido así. Siempre serás así. También resistirás esto. Vamos a proteger Ucrania. Vamos a ayudar a todos los que han sufrido por esta inhumana invasión", ha añadido.



Las autoridades municipales de Járkov han denunciado este lunes nueve muertos y 37 heridos por el impacto de los proyectiles rusos, incluidos tres menores de edad. "Han muerto cuatro personas que salieron del refugio para conseguir agua. Una familia de dos adultos y tres niños se quemó viva dentro del coche. Es terrible", ha explicado el alcalde de Járkov, Igor Terekhov.







Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n