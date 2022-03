La 'Z' pintada en los tanques rusos que despierta teorías

Aunque aún no hay una teoría unificada, muchos internautas se han percatado de que algunos tanques rusos que se encuentran inmersos en plena guerra en Ucrania llevan pintada una 'Z', y no han sido pocos los que se han lanzado a aportar sus teorías a este respecto.



En Twitter, hay quienes tiran de humor y, por ejemplo, hacen referencia a la película de ficción Guerra Mundial Z, en la que el actor Brad Pitt se enfrenta a una invasión zombi.



Sin embargo, los expertos en la materia también han intentado aportar su granito de arena en esta cuestión que está despertando la curiosidad de medio mundo.



Es el caso del profesor Michael Clarke, antiguo director del Think Tank RUSI, que en declaraciones al medio de comunicación Sky explicó que estos símbolos, que además tienen variaciones como estar dentro de triángulos, pueden estar conectados con la localización geográfica del lugar al que las unidades han sido destinadas.

"Escuadrón del Zorro"

"Mucha gente nos pregunta por este "escuadrón del Zorro", pero no sé por qué dibujan esta Z gigante en los vehículos., para que los suyos no sean bombardeados . Pero vemos mucho movimiento de vehículos todos los días y esta Z es muy rara", aseguraba por su parte en Twitterexperto en Inteligencia de Conflictos.Sea como sea, y hasta que esta cuestión se aclare, Twitter seguirá siendo un buen lugar al que ir y entrar en contacto directo con los expertos, siempre dispuestos a compartir sus ideas.