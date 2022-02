Zelenski ve una "pequeña oportunidad" en la negociación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no es optimista sobre que las negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia vayan a dar resultados, pero cree que, "aunque pequeña, son una oportunidad" para la desescalada en la ofensiva que lleva a cabo Moscú contra su país. El mandatario explicó que aceptó que una delegación ucraniana mantenga conversaciones con otra rusa en la frontera ucraniano-bielorrusa "para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga la menor duda de que yo, como presidente, no traté de detener la guerra, cuando había una pequeña, pero aún así una oportunidad", en un nuevo mensaje en vídeo colgado en su canal oficial de Telegram.

"Alexandr Lukashenko (el presidente bielorruso) me pidió que las delegaciones rusa y ucraniana se encuentren en el río Pripiat. Subrayo, sin condiciones. Y lo digo francamente, como siempre, no creo mucho en el resultado de esta reunión. Pero probemos", afirmó. Según dijo antes Zelenski, el presidente bielorruso "ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana" a Kiev.

Poco antes, Rusia informó de que su delegación se dirigía a la región de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades con Ucrania, según el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin. "En estos momentos se está elaborando la ruta para elegir el lugar de la región de Gómel donde se garantizará la máxima seguridad para la parte ucraniana", había dicho Medinski.

Finalmente, y pese a las informaciones erróneas, la reunión será en el puesto de control de Aleksandrovka-Vilcha, en la frontera ucraniano-bielorrusa, junto a la "zona de exclusión" creada en torno a la central nuclear de Chernóbil tras el accidente de 1986. Ayer por la mañana el propio Zelenski se negó a celebrar negociaciones en el territorio de Bielorrusia, a la que acusó de ser cómplice de la agresión de Rusia contra su país. "Varsovia, Budapest, Estambul, Bakú, propusimos todo esto a la parte rusa, y de hecho nos vale (como sede) cualquier otra ciudad de cualquier país desde donde no nos lancen misiles", dijo Zelenski en otro videomensaje. En todo caso, el anuncio de la apertura de negociaciones a dos bandas entre Ucrania y Rusia fue positivamente valorado en las escena internacional. Es el caso de Turquía, que ayer domingo mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Moscú y Kiev de iniciar negociaciones en territorio bielorruso y expresó su esperanza de que den paso a un alto el fuego duradero. Así lo dijo el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, en una entrevista en la cadena CNN Türk, subrayando que hoy ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con su homólogo ruso, Sergéi Lavrov, como con su colega ucraniano, Dmitro Kuleba.

"Si es posible llevar a cabo las conversaciones no en Minsk ni en la ciudad de Gomel, sino directamente en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en el lado bielorruso, se hará mañana", dijo Çavusoglu, según el que "ya se ha informado incluso sobre quienes compondrán las delegaciones". "Continuaremos con los contactos, pero hoy estamos extremamente felices que Rusia y Ucrania hayan decidido negociar mañana", dijo. "Hoy Kuleba me ha dicho que ha tenido en cuenta nuestros consejos de ayer domingo. Lo que habíamos aconsejado es que el lugar no es tan importante", agregó por último Çavusoglu.

