La Casa Blanca acusa a Putin de "fabricar amenazas" como táctica

La Casa Blanca aseguró ayer domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, continúa con su táctica de "fabricar amenazas" para "justificar mayores agresiones", tras el anuncio de Moscú de la puesta en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear en medio de la invasión militar rusa a Ucrania. Así lo expresó Jen Psaki, la portavoz del presidente estadounidense, Joe Biden, en una entrevista en la cadena televisiva ABC en la que respondió a las informaciones desde Moscú.

"Esto es realmente un patrón que hemos visto por parte del presidente Putin a lo largo de este conflicto, que es fabricar amenazas que no existen para justificar mayores agresiones", sostuvo Psaki. La portavoz respondía de este modo al anuncio de Moscú de que ponía a sus fuerzas de disuasión nuclear rusas en "régimen especial de servicio" tras las "declaraciones agresivas" de los principales países de la OTAN. Psaki remarcó que "la comunidad global y el pueblo estadounidense deberían verlo desde este prisma" ya que "en ningún momento ha estado Rusia bajo amenaza de la OTAN, o ha estado Rusia bajo amenaza de Ucrania". Washington aprobó el sábado un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por valor de 350 millones de dólares, y Psaki indicó que Biden está dispuesto a ampliar el respaldo en el futuro.

Trump "es una vergüenza"



Por su parte, el expresidente de EE.UU. Donald Trump calificó de "atrocidad" y "vergüenza" que Rusia esté "diezmando" a los ucranianos y señaló que para que "el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte" y no uno "débil" como el actual. Trump habló así al cierre de la penúltima jornada de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se celebra en Orlando desde el jueves 24 de febrero. En un discurso con un guion calcado de los de sus mítines electorales, el expresidente subrayó que "perder no es una opción" para los republicanos en las elecciones intermedias de 2022 ni en las de 2024 y que no solo "tienen el deber de ganar" sino de asegurarse que el proceso electoral no sea "amañado".

A lo largo de casi una hora y media de discurso, Trump habló del "gran trabajo", según sus palabras, que hizo como presidente (2017-2021) y del "caos" y el "desastre" causados por el demócrata Joe Biden, e hizo promesas para cuando esté de nuevo en el poder, aunque sin decir expresamente que busca ser candidato en 2024. Según dijo, Biden ha causado "más daño" en solo 13 meses en la Casa Blanca que "los cinco peores presidentes de Estados Unidos juntos".