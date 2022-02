ACNUR eleva ya a 422.000 los refugiados ucranianos huidos

Los ucranianos que han dejado su país debido a la invasión rusa se elevan ya a 422.000, a los que hay que sumar más de 100.000 desplazados internos por el conflicto, informó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Polonia, Hungría, Moldavia y Rumanía son por el momento los principales receptores de ese flujo de refugiados, indicó la ACNUR en varias de sus cuentas oficiales de Twitter.



El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, pidió desde el inicio del ataque a los países vecinos a Ucrania que "mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección".





