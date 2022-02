Ucrania, horror al pasado, terror al futuro

Como había sido anunciado por la Casa Blanca, Rusia ha atacado Ucrania y la historia se repite en esta tierra con un denso pasado de masacres y devastación

bueno, entre 1933 y 1934 fui miembro de una comisión enviada para inspeccionar pozos... y vi cosas que nunca había visto. Vi pueblos en los que no solo no había gente, sino que no había ni perros ni gatos. Recuerdo un incidente: Llegamos a un pueblo, y no creo que lo olvide nunca. Siempre recordaré esa imagen. Abrimos la puerta de esa miserable choza y allí... el padre había muerto. La madre y el niño yacían también muertos, en el suelo; el padre había tomado un trozo de carne de entre las piernas de su hijo para comérselo y así había muerto. El hedor era tremendo, no lo podíamos soportar..."

Esto ocurría en Ucrania hace 90 años, pero ¿cómo se llegó a eso? A finales de los años 20 Ucrania era "el granero de Europa", y generaba el 70% de la producción de cereales de la URSS.

Stalin impulsó la colectivización obligatoria y las granjas colectivas aumentaron del 7,4% en 1929 al 60% en 1930. Aquellos que se negaron a "colectivizar" sus tierras fueron internados en campos o ejecutados. Además, se aumentaron las cuotas de grano impuestas a Ucrania de un 30% en 1930 a un 41,5% en 1931 y hasta un 60% de la producción total de grano en 1932. No obstante, en contra de lo que habían previsto los planes quinquenales, la colectivización produjo una grave reducción de la producción agrícola, un crecimiento demográfico masivo de la población urbana y una marcada reducción de la cantidad de cabezas de ganado (que solo a fines de la década de 1950 comenzó a acercarse a los niveles de 1928).

En lugar de aceptar el fracaso estratégico de la política de colectivización, el gobierno eligió castigar a las zonas "sospechosas de sentimiento antisoviético". Vyacheslav Molotov encabezó la Comisión Extraordinaria para la Entrega de Grano en Ucrania. La estrategia consistió en implementar cuotas de producción extremadamente altas seguidas de requisiciones, multas y suministro insuficiente de semillas mediante sistemas de racionamiento. El 7 de agosto de 1932 se promulgó la ley de las tres espigas sobre protección de la propiedad del estado (para evitar la venta de material agrícola o el consumo de grano), con penas de entre diez años de prisión a pena de muerte: En cinco meses se registraron un mínimo de 54.000 arrestos y más de 2.000 ejecuciones. La ley de agosto de 1932 prohibió almacenar comida en los hogares y extendió las requisiciones y, en diciembre de 1932 el Comité Central del Partido Comunista de Ucrania decretó la retirada del suministro de racionamiento y del sistema de atención médica. Estas medidas vinieron acompañadas de otras, congelación de entrega de bienes y créditos, exigencia de la devolución anticipada de obligaciones financieras, prohibición del comercio, retirada de mercancías y ganado, y prohibición de la movilidad interior mediante la emisión de salvoconductos: Sin poder huir, la mayoría de la población quedó aislada en bolsas de hambre.

Todo el grano almacenado a partir del verano de 1929 comenzó a ser transportado fuera de Ucrania: En 1932 se incautaron 4,2 millones de toneladas de cereal. Cuando el hambre comenzó a hacer mella en el invierno de 1929, se condujo una segunda oleada de incautaciones de semillas en otoño, de modo que no hubiera qué comer en invierno ni qué sembrar en primavera. Así se hizo durante tres años. Paralelamente, las reservas de cereales de la URSS superaron los tres millones de toneladas de cereal y casi dos millones de toneladas de cereal se exportaron a Europa occidental.

El resultado de todo ello fue la hambruna de 1929 a 1933 que afectó fundamentalmente a Ucrania, Kuban, Moldavia, Kazajstán y Bielorrusia.

Las primeras reacciones ante la escasez de alimento fue la desaparición de la mayor parte del ganado, seguida de los perros, gatos y cualquier otra forma de vida animal. La ingesta de hierbas y raíces produjo numerosos casos de envenenamiento. Muertos sus padres, miles de menores desprotegidos vagaron por los pueblos y ciudades en busca de alimento. En numerosos casos, los padres, desesperados, metieron a menores, algunos de apenas meses de edad, en trenes con destino a las ciudades, con la esperanza de que alguien se hiciera cargo de ellos. La mayoría morían de frío o incluso sed, tras pasar días o semanas sin ser atendidos.

En este contexto, el consumo de carne humana se convirtió en un hecho frecuente. Hubo casos de cuerpos robados en los cementerios, también casos de secuestro y asesinato. Tal como escribió Timothy Snyder en Bloodlands, al menos 2.505 personas fueron condenadas por canibalismo entre 1932 y 1933 en Ucrania. Los que comían carne humana eran golpeados espontáneamente por la multitud o incluso quemados vivos. A partir de 1930 era fácil detectar cuando se estaba cometiendo actos de canibalismo por el olor, de forma que era preciso devorar los cuerpos fríos. Bazylii Graniewicz perdió a su hermano Kolya. Cuando el caníbal fue arrestado, la cabeza de Kolya estaba entre las once encontradas en su casa. Algunas madres y padres mataron a sus hijos y se los comieron. En otros casos, los padres pedían a sus hijos que hicieran uso de sus propios cuerpos cuando fallecieran. Más de un menor tuvo que decir a sus hermanos: 'Madre dice que debemos comerla si muere'. Cierto, la mayoría de la población no sucumbió al canibalismo, pero un huérfano era "un menor que no había sido devorado por sus padres".

Una de las últimas funciones del estado soviético fue la disposición de los cadáveres. Como escribió un testigo en enero de 1933, la tarea era difícil: "El entierro de los muertos no siempre es posible... Rara vez tenían la fuerza para cavar tumbas profundas, de modo que las manos y los pies pudieran quedar bajo tierra. Los equipos de enterramiento recibían su paga en virtud de la cantidad de cuerpos recogidos, lo que condujo a abusos. Los equipos tomaban a los más débiles junto a los muertos y los enterraban vivos. Hablaban con esas personas en el camino, explicando a los muertos de hambre que morirían pronto de todos modos, entonces, ¿qué diferencia había? En unos pocos casos, estas víctimas lograron salir de las fosas comunes poco profundas... Los cuerpos eran devorados por perros salvajes que habían escapado de ser comidos".

El Holodomor se cobró entre 4,5 y 7,5 millones de vidas en Ucrania entre 1929 y 1933, un promedio de 6.000 a 10.000 al día. A fines de 1933, se estima que había perecido entre el 15% y el 25,8% de la población ucraniana. La situación se repitió en 1946 y 1947. Y mientras la gente moría de hambre, la producción prevista de mantequilla se superó en un 33,2 %, de aceite en un 39,5%, de carne en un 32,5% y de conservas en un 101,9%, y se exportaron 1,7 millones de toneladas de cereal.

No sabemos lo que significa "minoría étnica" o "desnazificación" en la mente de una persona como Putin, pero el pasado reciente de Ucrania no permite a la población abrazar grandes esperanzas. Al Holodomor siguió la ocupación alemana (1941-44), y posteriormente las hambrunas de posguerra (1946-47) y casi medio siglo de régimen soviético. Mirando atrás, no hay nada que permita al pueblo de Ucrania desear volver a formar parte de algo parecido a la Unión Soviética. No hay nada que permita prever que una administración rusa vaya a redundar en beneficio del pueblo ucraniano. Mirando al futuro, ¿qué puede Rusia ofrecer a Ucrania más allá de pedir perdón?